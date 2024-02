LICA DRUGIH NACIONALNOSTI UČESTVOVALA U UBISTVU SRBA U BANJSKOJ: Vučić - Kriju se činjenice o samom slučaju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Palate Srbija, gde je govorio o trenutnoj teškoj situaciji za Srbe na Kosovu i Metohiji.

Vučić je, između ostalog, odgovarajući na pitanja novinara, govorio i o slučaju Banjska. On je objasnio da su u akciji likvidacije Srba u Banjaskoj učestovali i Albanci iz drugih država i neka lica drugih nacionalnosti.

Istraga o Banjskoj je u toku, nadležni rade svoj posao i u dogledno vreme izaći će sa optužnim predlozima, rekao je Vučić. Vučić kaže da "Banjska" nije pala sa neba, već da je to bio otpor srpskog naroda, ljudi koji žive na severu Kosova i Metohije, ljudi su tražili samo da ne budu progonjeni kao zečevi zbog toga što su učestvovali na barikadama, istakao je predsednik, ali je kosovska policija počela Srbe da goni kao zečeve.

- Ali to nije moje, to je posao nadležnih tužilaca, videćemo za koja krivična dela i kako i na koji način. Kažete stigla na naplatu Banjska. Kom je stigla na naplatu Banska? Je li vam to govori neko ko pledira da sebe nazove srpskim medijom ili srpskim političarima, ljudima koji bi da štite srpske interese - istakao je Vučić.

foto: Zorana Jevtić

Naglasio je da nije Banjska "pala s neba".

- Banjska je bio otpor srpskog naroda i ljudi koji žive na severu Kosova i Metohije - naglasio je Vučić odgovarajući na pitanje kako komentariše to što na portalu Nova kažu da mu dolazi na naplatu Banjska.

Vučić je naglasio da su Srbe na KiM počeli hladnokrvno da likvidiraju.

- Za razliku od policajaca koji su došli da ih hladnokrvno likvidiraju, a koji su neki bili poreklom sa KiM, govorim o Albancima, a neki nisu, pa se zato i dalje kriju činjenice o samom slučaju Banjska, o kojima je čudno da mi znamo više nego predstavnici Albanaca i međunarodne zajednice. Upravo zato što je bilo Albanca iz nekih drugih delova sveta koji su učestvovali u toj akciji i nekih drugih lica, druge nacionalnosti - u gušenju i u napadu na Srbe koji su želeli da se bore za sopstvenu slobodu - naglasio je Vučić.

Naglasio je da i dalje nisu dostavili nalaz autopsije, obdukcioni nalaz, roditeljima, suprugama, deci, porodicama ubijenih Srba, zato što bi se iz toga videlo da dvojica od trojice ubijenih Srba nisu ubijena iz daljine, već hladnokrvno iz neposredne blizine.