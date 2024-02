KOJA BI TO DRŽAVA DOZVOLILA DA JOJ EP SPROVODI MEĐUNARODNU ISTRAGU?! Petričković: To je pokušaj marginalizacije naših institucija

Deo srpske opozicije sa liste Dragana Đilasa "Srbija protiv nasilja" pozdravlja rezoluciju Evropskog parlamenta o izborima koji su održani 17. decembra prošle godine, a koja danas treba da bude usvojena, iako u njoj nema jedne stavke koja je povoljna po našu zemlju.

U rezoluciji se poziva na međunarodnu istagu, što predstavlja negiranje suvereniteta zemlje, poziva se na zamrzavanje evropskih fondova, kritikuje se navodna prekomerna upotreba sile od strane policije prilikom napadazgrdau Starog Dvora...

Profesor Fakulteta političkih nauka, Milan Petričković, kaže da je ovakvo ponašanje opozicije nejasno, neljudski, nemoralno i politički upitno.

- Činjenica da traže i raduju se usvajanju ovakve rezolucije koja je samo na štetu Srbije i srpskog naroda je beskrupuloznost i totalno nipodaštavanje srpskog nacionalnog interesa. Takođe, oni su unapred najavljivali ovako nešto ako ne dobiju onoliko glasova koliko su očekivali pre izbora. Zato ovakav njihov potez ne čudi jer ta takozvana administracija Evropskog parlamenta je zapravo njihova poslednja uzdanica a oni su s druge strane nekakva kakva takva opozicija koja im predstavlja valjanog partnera za rovarenje i mešetarenje na teritoriji Srbije. Pa, koja bi to država sebi dozvolila i kojim je to pravnim aktom regulisano, da može EP da da sebi za pravo da se u jednoj suverenoj državi čine takvi presedani u vidu nekih stranih istraga. To je pokušaj marginalizacije naših institucija i zakona - kaže Petričković za Kurir.

Kako napominje, suviše je u moralnom i nacionalnom smislu jadno i bedno da neko u državi u kojoj egzistira i ostvaruje benefite i društveni status, da sprema neki udar.

- To su ljudi koji su totalno lišeni minimuma nacionalne pripadnosti zarad vlastitih beskrupuloznih političkih ciljeva. Bilo ko da je na vlasti ne bi trebalo pod ovakvim ucenama da poklekne jer su ovo standardni pritisci i pretnje jednoj zemlji od strane izdajnika koji prodaju srpski interes - konstatovao je on.