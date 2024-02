"MI NISMO NIČIJE MARIONETE, NI AMERIKE NI RUSIJE" Vučić poručio u SB: Srbija je nezavisna, suverena, slobodarska zemlja

- Istakao bih nekoliko činjenica. Prvo Srbija će učiniti sve da bi se očuvao mir i stabilnost u regionu. Obraćao sam se sa pravim činjenicama i argumentima bez ad hominem i ad personem uvredama. Kada je reč o činjenicama, da Srbija navodno podržava navodno krivotvorenje novca, daćiu jedan primer i biće vam sve jasno. Rečeno je da Srbi donose džakove preko administrativne linije i tako vršimo uticaj na kriminalce na KiM. Znate ko to radi? To rade Britanci, ne mi. Oni nose te džakove. Njihova firma "Henderson" to zakonski radi. Da vidite koliko transparetno radimo. Kada govorite o suspenziji dinara, moram da vam kažem da to nije istina za naše prijatelje iz Koreje i Sijere Leone. Oni su zaustavili kamion firme "Henderson" koji su nosili plate i penzije. Kada je reč o Sanduloviću niko iz političkog života u Srbiji ne zna za njega. Učestvovao je na jednim izborima i dobio 0,01%.

foto: Printscreen/PINK

- Ovde, većina tih zemalja koje protivno rezoluciji 1244 Povelji Ujedinjenih nacija priznaju nezavisno Kosovo, pokušavaju da nađu dovoljan razlog i opravdanje za sve što je Priština radila. Neko mora da objasni i neko mora da kaže šta se zapravo desilo. Pre svega nije dobro da ništa nismo čuli o pokušajima ubistva srpske dece, zato što su nosili badnjak i još nekim drugim ljudima. Ali morate da znate da smo deset meseci pre slučaja Banjska pregovarali sa Evropskom unijom i sa SAD i pokušali smo da udovoljimo i preklinjali smo i molili smo Srbe da se pomere sa barikada koje su podignute zbog konstantnog sistematskog napada Prištine - rekao je on i dodao:

- I ja sam sam primio sve garancije i od SAD i od Evropske unije i pokušavao sam da uverim kosovske Srbe da prihvate te garancije. Oni su došli na taj sastanak kod mene i rekli su "verujemo tebi ali ne verujemo njima, oni će da prekrše i zaborave sve a nas će loviti kao zečeve". I zapravo tri meseca posle toga tzv. vlasti u Prištini su počele da love Srbe koji su podizali te barikade. Oni su želeli da odbrane sopstvena ognjišta, da odbrane svoje porodice. Čak i posle toga počeli smo istražni proces, ali neko mora da shvati da u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i rezolucijom 1244 jedini teritorijalni integritet koji je prekršen jeste teritorijalni integritet Srbije. Nema drugih zemalja u kojima je došlo do kršenja teritorijalnog integriteta.

- Zahvaljujem se 109 zemalja unutar Ujedinjenih nacija koje nisu priznale nezavisnost Kosova. Želim da se zahvalim tim narodima u svetu koji se drže Povelje i rezolucije 1244. I takođe želim da kažem, jer je ovde pomenuto da je Srbija produžena ruka Rusije. Kao ponosni predsednik Srbije, govorim svima vama i kao što možete da vidite, lako mi je da vas pogledam u oči i da kažem da je Srbija nezavisna, suverena, slobodarska zemlja. Mi nismo ničije marionete. Ni Sjedinjenih Američkih Država, Rusije ili bilo koje druge zemlje u svetu. I tako će i ostati. Zato sam toliko ponosan što sam video našu prelepu zastavu koja se vijori pred ovom zgradom Ujedinjenih nacija. Hvala vam još jednom što ste me saslušali i što ste mi dali priliku da vam se obratim. Hvala vam mnogo.