VUČIĆ NAKON SEDNICE SB UN: Neću da idem lakšim putem, videli ste ODGOVORNU argumentaciju! Ovo je mala, ali ZNAČAJNA POBEDA SRBIJE

Vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji održana je danas u Njujorku, a našu zemlju predstavljao je predsednik Aleksandar Vučić.

Nakon svog govora, koji možete pročitati klikom OVDE, predsednik se obratio srpskoj javnosti.

- Videli ste našu argumentaciju, naše odgovore - odgovorne i ozbiljne. Videli ste argumentaciju koja se zasniva na ličnoj mržnji i raznim drugim glupostima. Kada ne možete da odgovorite na argumente, onda morate da krenete u lične uvrede i dobro je da su to pokazali i da nisu imali ozbiljnu argumentaciju od toga. Zadovoljan sam onim što smo čuli na Savetu bezbednosti. Najviše na strani Prištine su bile Velika Britanija i Švajcarska. Bio sam iznenađen korektnim pristupom Francuza, Alžira, Kine, Rusije, Ekvadora, Koreje, Malte i tako dalje. To je negde moja prva analiza. Ono što je još važnije je što mi se čini da smo mogli činjenicama da govorimo o onim što se dešava na Kosovu i Metohiji. Neću da idem lakšim putem, već težim, ali slobodarskim, srpskim putem. I u našoj zemlji imate ljude koji imaju stav, ponos, slobodarski duh. Imate i zemlje takve. Boriću se za istinu uvek i celog života. To su, rekao bih, možda i male stvari, ali te male stvari prave veliku, ogromnu razliku u odnosu na one druge. I to je moglo da se vidi i večeras. I zbog toga sam ponosan na svoju, na našu, na vašu Srbiju, na Srbiju svih nas, koja sme da se ponaša odgovorno, ozbiljno, ali i koja sme da čuva svoj slobodarski duh i da u lice kaže sve.

foto: Printscreen/PINK

- Imao sam sat vremena samo da obučem odelo. U avionu sam se pripremao za nastup. Ovde smo se borili za svoju zemlju, a neki drugi protiv naše zemlje. Ovo je jedna mala, ali značajna pobeda Srbije - kazao je Vučić.

Predsednik je odgovorio i na pitanje novinara šta je Srbija dobila ovom sednicom.

- Kako začuđeno pitate, ja ću bez čuđenja da vam odgovorim. Dakle, da vam bez čuđenja odgovorim. Dobili smo to da imamo otvorenu sednicu i da mogu da se čuju naši argumenti koji nisu bili bez stvarnog sadržaja, koji nisu bili bez činjenica, a koje mnogi bezbroj puta ne bi želeli ili nikada nisu hteli da čuju. To čini mi se nešto važno što smo dobili. Američka predstavnica je rekla da nije ovo mesto za razgovor o Kosovu i Metohiji. Nažalost, zahvaljujući odlukama iz 2010. godine nekih drugih, ovo mesto nije bilo važno za odlučivanje o Kosovu i Metohiji. Ja sam srećan što, iako su mi govorili da nikada neću tražiti sednicu Saveta bezbednosti, kao što vidite tražili smo i zahvalan sam svima, pa i Amerikancima što su prihvatili tu sednicu i što smo na kraju imali otvorenu sednicu. Jer kod njih se inače uvek samo čuje ono što Kurti govori. To je deo njihove argumentacije i deo Kurtijeve argumentacije. A ovu našu argumentaciju gotovo nikada nisu mogli da čuju. I da vam kažem nešto. Danas se ovde Srbija borila. Ne Aleksandar Vučić, ja sam dao sve od sebe.

Vučić je rekao da je nastavak dijaloga moguć, ako se formira Zajednica srpskih opština na koju naš narod čeka 11 godina.

- Ljudi, moguće je. Samo nam rešite više ZSO. 11 godina to stoji. Videli ste da je Kurti nije ni pomenuo? A svi koji štite Kurtija pominju Banjsku jer im je to jedino što mogu da pomenu. Ja ne bežim od odgovora na to pitanje. Ali Kurti beži kao đava od krsta od ZSO. Kao i 2013. i 2015. Nemoguće je sve da stignete. Ne možete sve da kažete. Izvinjavam se ljudima ako sam nešto preskočio. Ako nešto nisam rekao što je možda trebalo. Ali samo hoću da znaju da smo ogroman trud, ogromnu energiju uložili. Da sam se borio. Naravno, rizikovao svoju karijeru. A šta znači rizikovati svoju karijeru? Znam šta će da mi rade posle ovoga što sam večeras izgovorio. Znam koliko sam stvari koje se nekome ne dopadaju večeras izrekao. Ali moj posao je da se borim za svoju zemlju, za našu Srbiju, rezervnu otažbinu nemamo. I ponosan sam na to što smo, znate, dali sve od sebe. Da li je rezultat najbolji? Ne znam. Ali znam da smo dali sve od sebe. I hoću da se zahvalim celom timu fantastičnih ljudi koji su se borili i celu noć i celo jutro. Pisali dok su svi drugi ljudi u Srbiji spavali. I dok su svi ljudi u avionu tokom dana spavali. Mi smo radili i borili se i došli ovde i večeras pokazali da smo spremni da se borimo za svoju Srbiju i da se ne plašimo bilo kakvih konsekvenci. Borit ćemo se za svoj narod na Kosovu i Metohiji i bićemo uz njih. I ne moraju da brinu. Mogu da budu tehnički problemi u nekoliko dana, ali bez brige.