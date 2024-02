Foto: Nenad Kostić, screenshot Video Plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na otvaranju Srpsko-grčkog poslovnog foruma, kojem prisustvuje i predsednik Vlade Grčke Kirijakos Micotakis, da su grčke kompanije dobrodošle u Srbiji, i pozvao grčke finansijske institucije, a posebno banke, da ponovo pokažu interes za srpsko tržište.

Vučić je, u Palati Srbija, naglasio da Srbiju sa Grčkom povezuju emocije i istinsko prijhateljstvo i da Srbi vole Grčku. Naglasio je da treba imati racionalnan pristup u našim odnosima u budućnosti i izrazio uverenje da zajednički može da se uradi mnogo toga.

- Moraćemo da radimo više i da se borimo za svaku i grčku i srpsku kompaniju, da se borimo i za naš ulazak na grčko tržište u različitim oblastima, ali da privlačimo što je moguće više grčkih kompanija ovde. Ja sam zato ne slučajno zamolio premijera Micotakisa danas, iako znam da je to pitanje tržišnog poslovanja, da zamoli i grčke finansijske institucije, posebno grčke banke, da ponovo pokažu interes za srpsko tržište, jer je danas Srbija drugačija - naglasio je Vučić.

Takođe, istakao je da je Srbija ranije imala problem sa NPL-ovima, to jest problematičnim kreditima sa grčkim bankama od čak oko 30 odsto.

- Ta vremena su davno iza nas, davno prošla, imajući u vidu značaj i mogućnost grčkog investiranja u Srbiju, bilo bi veoma važno kada bismo imali dodatne finansijske institucije koje bi mogle to da podrže. Mi ćemo da garantujemo punu i pravnu i političku i svaku drugu sigurnost, uvereni smo da finansijski podaci stanja javnih finansija Srbije dovoljno snažno govore o našem trajnom opredeljenju, da to ostane tako dovoljno snažno - naveo je Vučić.

Želim da kažem svim predstavnicima grčkih kompanija - dobrodošli ste u Srbiju, poručio je Vučić.

- Ovo što smo mi predvideli da radimo, to se neće završiti 2027. To će biti samo jedan zamajac. Samo jedan zamajac gde će apetiti postojati sve veći. Kada izgradimo jedan autoput, uvek bismo počinjali nova dva. Kada izgradimo pet, uvek počinjemo novih deset. Tome nema kraj - rekao je Vučić.

- Kada izgradimo jedan auto-put, uvek bismo počinjali nova dva. Tome nema kraja. Uspevam oda uz visoku stopu rasta, bili smo prvi u kovid godini. I tada je ubrzani rast dodatno krenuo. U narednim godinama želimo da ulažemo u rast, da stignemo sve da uradimo, od fizičkih objekata do digitalizacije, naučno-tehnološke parkove. Mi nemamo dovoljno kapaciteta da to izgradimo. Kada damo našim kommpanijama da grade auto-putevima, uvek imam nadu veliku, očekivanja, ali i strah hoćemo li da stignemo. Mi smo sadea u trci sa vremenom, ne smemo da se igramo. Moram osve da zavšimo do 1. decembra 2026. Moramo da radimo danonoćno.

- Sav strah mi je vezan za to hoćemo li uspeti, postavili smo visoko lestvicu. Imamo sve više stranih radnika, po prvi put nam se vraćaju ljudi. U prethodnih sto dana, imamo još 21 hiljadu onih koji dolaze iz regiona, Evrope, čak i iz Kanade. Iz Nemačke čak 1.164, iz Austrije 595, iz mnogih zemalja, iz Švajacrske 595. Ali i dalje nemamo dovoljno snage.

Obraćanje Kirjakosa Micotakisa

Premijer Grčke Kirjakos Micotakis rekao je da velika čast za njega i saradnike što prisustvuje srpsko-grčkom poslovnom forumu.

- Srbija ima veoma velike i ambiciozne planove do 2027. godine da dostigne vrednost BDP-a od 100 milijardi. To je velika prilika za investicije.

- Naša privreda nalazi se u drugačijoj fazi, mi smo izaštli iz produžene ekonomske krize.

Obraćanje Siniše Malog

Na početku srpsko-grčko poslovnog foruma obratio se Siniša Mali koji je podsetio da će Srbija 2027. biti domaćin Expa.

- To je naša najveća razvojna šansa. U oštroj konkurenciji pobedili smo Argentinu, Ameriku... Vučić je pre 15 godina predstavio je program "Skok u budućnost" koji predstavlja značajne investicije u sve sfere našeg života. Sve što se dešava u našoj zemlji i Evropi i svetu, sve se zasniva na rastu. Srbija je imala prošle godine 2,5 stopu asta. Prošle godine smo prešli granicu BDP-a od 69 milijardi. Ako sve bude kako smo isplanirali, očekujemo da ćemo za tri godine stići na 100 milijardi BDP. To je ogroman skok unapred za celu našu ekonomiju.

Govorio je i o Beogradu na vodi - veličini i potencijalu tog projekta.

Pozvao je grčke privrednike da ulažu u Srbiju i istakao da će im Srbija uvek biti pouzdan partner.