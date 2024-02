PAKLENI PLAN! Kurtijeva nova taktika je izazvati razdor između Srba iz Srbije i s KiM!

Platni promet samo je jedna u nizu veza, možda i najvažnija za egzistenciju, između Srba na Kosovu i Metohiji i Srbije, koju premijer tzv. države Kosovo Aljbin Kurti nasilno pokušava da prekine. Nova kriza je, zapravo, nastavak Kurtijeve strategije da razbije sponu na kojoj Srbi osiguravaju svoj opstanak na KiM, a to čini upornim pokušajima da stvori razdor između Beograda i srpske zajednice na Kosovu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Akcije bez rezultata

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da je jasno da Kurti od početka insistirao na tome da je uticaj Beograda na Srbe izrazito negativan i da je to glavni uzrok što Srbi ne mogu da se integrišu u kosovsko društvo.

- On uporno želi da izokrene priču i da Beograd označi kao krivca za nasilje i napade na Srbe, pritiske, otimanje srpske imovine... Kurti sprovodi strategiju koja je oduvek imala za cilj izazivanje razdora između Srba, pogotovo razdora između Beograda i Srba na Kosovu. Njegove akcije su bile usmerene na Srbe na severu, jer je znao da su tu Srbi najkompaktniji i snažno naslonjeni na ostatak Srbije. Onda je i počeo s hapšenjem Srba, ali je izbegavao hapšenje ljudi iz Srpske liste direktno. Tako je slao poruku kojom je želeo da stvori razdor. Međutim, kako to nije dalo rezultate, pokušavao je da prikaže kako su Srbi sa Srpske liste zaštićeni na neki način, dok ostali Srbi nisu - objašnjava naš sagovornik.

Graovac napominje da su Srbi uspeli da postignu jedan izuzetno visok stepen jedinstva i uspostavili su harmonične odnose s Beogradom.

- Naravno da je Kurtiju to smetalo i da je on želeo to po svaku cenu da razbije. Dakle, ukidanje platnog prometa je usmereno na razbijanje Srba, a njegov plan je jasan: Srbe treba podeliti i tako se lakše obračunati s njima - ocenjuje Graovac.

Napad i na crkvu

Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović kaže za Kurir da Aljbin Kurti hoće da prekine vezu Beograda sa Srbima na Kosovu i Metohiji zato što su Srbi jedini garant suvereniteta Srbije na Kosovu.

- I to je ono što je njemu potrebno kako bi zaokružio svoju kriptodržavu, ali to mu nikada neće poći za rukom. U svakom njegovom potezu se vidi ista namera. Imali smo terorističko delovanje protiv srpskih institucija, brojna hapšenja Srba, a najeklatantniji primer je donošenje zakona o katastru, koji je trebalo da se donese uz eventualni pristanak Zajednice srpskih opština. S obzirom na to da nisu formirali ZSO, taj zakon je direktno doveo u pitanje svu srpsku imovinu, a pogotovo otvara prostor za napad na kanonski prostor Srpske pravoslavne crkve - naglašava on.

Gabrijel Eskobar Jednostrani potezi imaće posledice foto: Kosovo Online Na adresu Aljbina Kurtija ne prestaju da stižu oštra upozorenja ukoliko ne odustane od uvođenja zabrane upotrebe dinara na KiM. Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je da je Amerika bila potpuno jasna da ne može biti jednostranih poteza i poručio da će takvi potezi imati posledice. Povodom odluke Prištine da odloži primenu uredbe centralne banke Kosova, on je naglasio da bi o tim pitanjima trebalo da se komunicira sa rokovima koji ne utiču na stanovništvo. - Mi smo spremni da pomognemo u rešavanju problema, ali Beograd i Priština moraju da se vrate dijalogu i poštuju postojeće dogovore - rekao je Eskobar, a prenosi RTV.

Predrag Rajić Kurti isti plan sprovodi već šest meseci Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje da je jedini ključ opstanka i ostanka Srba na KiM bilo i ostalo jedinstvo s Beogradom. foto: Kurir tv - Ukoliko Kurti bude uspeo da posvađa Srbe s Kosova sa zvaničnim Beogradom, što pokušava da uradi pogotovu u poslednjih šest meseci, za njih predstoji još teža situacija nego ova danas - upozorio je Rajić za Kosovo onlajn.