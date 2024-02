SVE OŠTRIJE KRITIKE AMERIKE NA RAČUN PRIŠTINE Analitičari: Aljbin Kurti je dobio opomenu, polako ostaje bez podrške!

Sve oštrije i brojnije kritike SAD na račun premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i tamošnje administracije jasan su pokazatelj ogromnog nezadovoljstva Amerike potezima Prištine, a to ne isključuje i konkretnije kaznene mere, smatraju sagovornici Kurira. Oni ocenjuju da bi Kurti prvi put mogao da ostane bez podrške zapadnih partnera.

Poslednja u nizu kritika na račun Kurtijevih poteza došla je od pomoćnika američkog državnog sekretara Džejmsa O'Brajena, koji je nedvosmisleno poručio da bi Priština mogla da izgubi SAD kao partnera.

Šamar

foto: AP

- Imao sam nekoliko razgovora s Kurtijem u periodu pre objavljivanja odluke. Razumeo je našu zabrinutost, obećao je da će raditi na tome, ali jasno je odlučio da odobri odluku. Ako nas ne tretira kao partnera, postavlja se pitanje da li ovu vladu možemo smatrati partnerom - poručio je O'Brajen.

Govoreći konkretno o tome hoće li SAD Prištini uvesti restriktivne mere ako ne odustane od te odluke, on je rekao da ne upućuje javno "nejasne pretnje".

- Ali, ako nas ne tretira kao partnera, ni mi se prema vladi Kosova nećemo odnositi kao prema partneru - jasan je O'Brajen.

foto: Zorana Jevtić

Prethodno je i bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel, nakon izjave O'Brajana da Priština treba da povuče odluku o zabrani dinara, naglasio da "Bajdenov tim konačno sledi politiku Trampove administracije".

Poruke na račun Prištine nisu izostale ni tokom sednice SB UN, kad je američka ambasadorka pri UN Linda Tomas-Grinfild rekla da je Vašington izrazio rezervu prema odluci da evro bude jedino sredstvo plaćanja na Kosovu i pozvala Prištinu da odloži primenu te mere dok ne budu definisani odgovarajući mehanizmi, u skladu sa evropskim standardima.

Između redova

Karijerni diplomata Zoran Milivojević za Kurir ocenjuje da je ovo ozbiljna opomena Kurtiju od SAD.

- Dosadašnje reakcije SAD na ovu meru pokazale su najviši nivo nezadovoljstva američke administracije merama i akcijama Kurtija i to je ozvaničeno izjavom O'Brajena, i to na način koji nedvosmisleno potvrđuje da američka administracija ne podržava Kurtijevu politiku u ovom trenutku. O'Brajen je bio vrlo precizan da su SAD nezadovoljne ovom merom i da traže da se ona suspenduje, te da su nezadovoljni jer je ona jednostrana i doneta mimo dogovora sa SAD. Upozorenje da - ako prištinska strana ne ispoštuje stav SAD - to može dovesti u pitanje i njihovo partnerstvo je prvo takve vrste. Da li će to proizvesti konkretnu meru ili ne, ne znamo, ali sigurno je da je ovo najoštrija kritika do sada - ističe Milivojević.

foto: Kurir TV

On ukazuje i da se to što se u čestitki američkog predsednika Džozefa Bajdena predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti ne pominje međusobno priznanje pokazuje da Amerikanci imaju u vidu interes odnosa sa Srbijom i da ne podržavaju vladu Prištine.

- Iako ne znači da će promeniti stav prema priznanju Kosova, jasno je da se menja stav prema Kurtijevoj politici. Do sada se sve svodilo na verbalne ocene i kritike, bez efekata, a videćemo hoće li ovog puta doći i do mera, što bi značilo zaokret američke administracije prema Kurtiju i njegovoj vladi - zaključio je Milivojević.

Nije konstruktivan

I analitičar Darko Obradović ocenjuje da su ovo oštra upozorenja Prištini.

foto: Kurir televizija

- Kurti značajno narušava savezništvo sa SAD, dakle, ređaju se upozorenja, a već su sankcionisani funkcioneri prištinskih institucija, i očekivano je da će Kurti ustuknuti kao i svaki put kad napravi tenziju. Svojim postupcima on narušava američku postavku konflikt menadžmenta i stabilizaciju regiona - kazao je Obradović za Kurir.

Bivši ambasador Srbije u SAD Ivan Vujačić kaže da SAD smatraju da Kurti nije konstruktivan.

- I na Savetu bezbednosti Kurti nije prošao kao što je verovatno očekivao, već lošije nego što je mislio. Stavljeno mu je do znanja da nisu zadovoljni njegovim odnosom prema Srbima na Kosovu i prema njegovim obavezama - istakao je Vujačić.

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenio je da će prilikom posete Tirani američki državni sekretar Entoni Blinken reafirmisati snagu prijateljstva sa Albanijom, koja se u saopštenju Stejt departmenta opisuje kao ključni partner Amerike za stabilnost Zapadnog Balkana.

- Ono što bi takođe moglo da se očekuje od ove posete jeste da Blinken zatraži usluge dobre volje od Edija Rame da pokuša da utiče na Kurtija, jer njegove akcije odavno ne stoje dobro u Vašingtonu - napomenuo je Jakšić.

Vraćena još jedna pošiljka novca Službenicima NBS i "Hendersona" prećeno hapšenjem Na administrativnom prelazu Jarinje juče je zabranjen prolazak još jedne pošiljke dinara. - Po nalogu Aljbina Kurtija, na administrativnom prelazu Jarinje zabranjen je prolazak još jedne pošiljke dinara namenjenih za isplatu plata, penzija i socijalnih davanja za Srbe i druge nealbanske stanovnike KiM čiji opstanak zavisi od priliva sredstava iz budžeta Srbije - rekao je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković. Kako je naveo, pripadnici Kurtijeve policije ne samo da su zabranili ulaz dinara nego su na administrativnom prelazu prema predstavnicima NBS i kompanije "Henderson" demonstrirali osionost i grubost, a zatim ih oterali uz pretnju hapšenjem. Ističe da je Kurti time jasno poručio da je tzv. prelazni period čista laž i da je sve vreme u toku rad na operacionalizaciji odluke o zabrani dinara. Napomenuo je i da je novac poslat prema svim ustanovljenim višedecenijskim procedurama, koje predviđaju da pošiljku dinara na Jarinju sa svim potvrdama preuzima britanska kompanija "Henderson" i prevozi ih do trezora u Leposaviću.

Bonus video:

05:41 KURTI U PROBLEMU? I ALBANCI SA KOSOVA I METOHIJE BI DA BEŽE Kljajić i Šljivančanin za Kurir: Stiglo preko 300.000 zahteva za VIZU