DARKO MLADIĆ IZNEO NOVE PODATKE O ZDRAVSTVENOM STANJU SVOG OCA: Ratko je slab, čeka dolazak srpskih lekara!

Tim lekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske dobio je nedavno dozvolu da 21. februara u Hagu pregleda generala Ratka Mladića koji tamo služi kaznu doživotnog zatvora.

Mladićevo zdravstveno stanje je već neko vreme narušeno, a u januaru mu je ugrađen pejsmejker.

- Ta poseta je na njegov zahtev i on je izričito tražio lekare iz Republike Srpske. Najznačajnije je što će ga pregledati doktori kojima je maternji jezik srpski i to će biti važno zbog komunikacije i uputstava. Ipak je to bolji kvalitet pregleda nego preko prevodilaca s holandskim lekarima - rekao je za Kurir Ratkov sin Darko Mladić.

On je istakao da je u dosadašnjem lečenju njegovog oca bilo brojnih lekarskih propusta, te da je poseta od velikog značaja zbog utvrđivanju trenutne zdravstvene situacije, kao i predlaganja kako nastaviti lečenje.

- Mi smo imali dosta zamerki na rad holandskih lekara i bitno je da naši lekari odu tamo, jer mi ne dobijamo dokumentaciju na adekvatan način. Moj otac je već duže dosta slab. Ima ozbiljne zdravstvene probleme, nije mu lako. Ne žali se jer takav je, generalno, po svom karakteru, ali je jasno da mu je teško. Najvažnije je da lekari vide kakvo je realno stanje i da vidimo da li mogu da se daju sugestije i šta treba da se menja u pristupu i metodologiji. Od njih očekujem da budu potpuno profesionalni u svom poslu - zaključio je Darko Mladić.

Kurir.rs/A. Ć.