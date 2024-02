"AKO NE ZAVOLIŠ TOG ČOVEKA..." Zorana Cvijanovića HRVATSKI novinar pokušao da ISPROVOCIRA pitanjem o Mladiću: "To su JEFTINE FORE"

Glumac Zoran Cvijanović svojim glumačkim talentom osvojio je srca publike, a nakon 40 godina aktivnog rada se penzionisao.

Tokom svoje brilijantne karijere nikada nije iskazivao bilo kakav stav što se tiče politike, nacionalizma i drugih stvari, a kako je svojevremeno ispričao gostujući u jednoj emisiji, jednom prilikom je novinar iz Hrvatske pokušao da ga isprovocira.

foto: Dragana Udovičić

- On me pita: "Pa da li biste vi igrali generala Ratka Mladića, kada bi vam neko to ponudio da sad igrate?" - započeo je on i dodao šta je odgovorio:

- Pa naravno da bih, a pogotovo ako bi to napisao Šekspir. Znaš.. To su kao jeftini trikovi. U tom smislu, ako ne zavoliš tog čoveka, ako ga ne razumeš, ti nisi u stanju da ga braniš. Jedno je da ga igraš, ti moraš da ga braniš, ti moraš pred Bogom da ga odbraniš ako hoćeš da ispričaš neku priču. A, ako hoćeš da malo to, ovo ono... - ispričao je on u emisiji "TV lica kao sav normalan svet", preneo je Blic.

foto: Profimedia/Jerry Lampen

Podsetimo, Zoran Cvijanović je na svoj 66. rođendan, 25. januara, odigrao poslednju pozorišnu predstavu "Pigmalion" u stalnom radnom odnosu i otišao u zasluženu penziju. U svoje matično pozorište "Boško Buha" došao je svojevremeno na poziv svog kuma Milorada Mandića Mande.

Ovaj simbolični događaj Cvijanoviću neće mnogo toga promeniti jer će nastaviti da igra svoje stare predstave. U razgovoru za Kurir glumac je nedavno istakao kako jedva čeka da se kao ansambl vrate na svoju scenu na Trgu republike.

