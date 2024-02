CVIJANOVIĆ ISPRAĆEN U PENZIJU, A NA LETO TO ČEKA I RADIO MILEVU: Plate glumcima su bile dobre, a evo koliko će novca sada primati

Glumac Zoran Cvijanović je na svoj 66. rođendan, 25. januara, odigrao poslednju pozorišnu predstavu "Pigmalion" u stalnom radnom odnosu i otišao u zasluženu penziju. U svoje matično pozorište "Boško Buha" došao je svojevremeno na poziv svog kuma Milorada Mandića Mande.

Ovaj simbolični događaj Cvijanoviću neće mnogo toga promeniti jer će nastaviti da igra svoje stare predstave. U razgovoru za Kurir glumac je nedavno istakao kako jedva čeka da se kao ansambl vrate na svoju scenu na Trgu republike.

- Dobili smo novu upravnicu Mašu Mihailović. Verujem da će iskoristiti priliku da završi posao koji je Milorad Mandić Manda započeo. Ona mora da stavi tačku na tu dramu, koja predugo traje. Došlo je vreme da se jedna velika porodica vrati u svoj dom. Naš kolektiv je formirao upravo Manda, naš kum, drug, brat i prijatelj. Držimo se zato kao porodica i onda možete da mislite s kakvim nestrpljenjem to iščekujemo - rekao je Cvijanović, čiji su odlazak u penziju zabeležile kamere emisije "TV lica... kao sav normalan svet".

Večiti epizodista

Cvijanović je, podsetimo, prvu ulogu kurira odigrao u filmu "Sutjeska". Malo ko zna da je pre glume kratko studirao stomatologiju, ali je ipak prevagnula ljubav prema sedmoj umetnosti. Na klasi je bio, između ostalih, sa Sonjom Savić i Žarkom Lauševićem. Za sebe voli da kaže da je glumac epizodnih uloga, a među najpopularnijim su mu role u serijama "Sivi dom", "Otvorena vrata", "Mile protiv tranzicije", "Policajac s Petlovog brda", kao i u filmovima "Mi nismo anđeli" i "Lepa sela lepo gore".

- Ljudi me više pamte po epizodama. I sam sam se trudio da budem epizodista. Igrao sam i velike uloge, ali nekako sam više voleo te male koje sam osećao kao svoj teren. Velika je obaveza nositi celu priču. Kad si epizoda, to je neki prostor koji možeš da kontrolišeš. S druge strane, opet možeš da pomogneš filmu i seriji. Epizodisti su najbolji igrači u timu, jer igraju dobro odbranu. Oni nikad nisu popularni, ni u prvom planu, ali vrlo korisni. Meni se to uvek nekako više sviđalo - govorio je za Kurir glumac.

Neumorni

Nedavno su u penziju otišli i Ljiljana Blagojević, Radmila Živković, Svetozar Cvetković i Dara Džokić.

Njih šestoro glumaca iz Narodnog pozorišta samo tokom februara menja svoj status iz stalnog zaposlenja u penzionerski, a među njima su Lepomir Ivković i Suzana Petričević. Na jesen u penziju odlaze Stela Cvetković, Dragan Nikolić Gidža i Bane Vidaković. Pre njih, u avgustu, u zasluženi penziju otići će i Olga Odanović.

- Želim da moje mesto oslobodim za nekom mladog, mada neću prestati da se bavim svojim poslom - izjavila je Olga, koju trenutno gledamo u novim epizodama komedije "Radio Mileva".

Otkako su penzioneri, neumorni su i najviše rade Gorica Popović, Svetlana Ceca Bojković, Tanja Bošković i Rade Marjanović, upravnik Pozorišta na Terazijama.

Zarade umetnika: Penzija do 70.000 dinara

Glumci, kao i ostali zaposleni u državnom sektoru, od Nove godine su dobili povišice plata, tako da za prvake pozorišta iznose oko 100.000 dinara. Penzije se, kako saznaje Kurir, za dramske umetnike kreću od 50.000 do 70.000 dinara. Na njihovu visinu utiče i to da li su bili u pozorištu ili su radili kao slobodni umetnici.

