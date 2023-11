BEZ NJEGOŠA NE BI BILO NI TESLE, PA NAM NI NJEGOVE TAJNE DANAS NE BI BILE DOSTUPNE: Zoran Cvijanović o DECI ZLA i premijeri u Buhi

I u novoj sezoni Pozorišta "Boško Buha" glumac Zoran Cvijanović ubeležiće premijeru. Reč je o komadu "Pigmalion" Bernarda Šoa, čije je prvo izvođenje zakazano za utorak veče na sceni Teatra "Vuk".

foto: Miša Obradović

U najpoznatijem delu slavnog irskog nobelovca, glavnog junaka profesora fonetike Higinsa tumači Nemanja Oliverić i on je taj koji će za opkladu pokušati da nauči prodavačicu cveća Elizu Dulitl da pravilno govori engleski jezik. Tokom tog učenja, oni se zaljubljuju. Cvećarku tumači Anja Pavićević, a Cvijanović Alfreda Dulitla, njenog oca. Nova premijera bila je i povod za razgovor sa slavnim glumcem za Kurir.

Kako ste doživeli vest da će se "Buha" vratiti svojoj kući?

- Svi smo presrećni. Došlo je vreme da se jedna velika porodica vrati u svoj dom. Žao mi je što Milorad Mandić Manda nije s nama... Naš kolektiv je formirao upravo Manda, naš kum, drug, brat i prijatelj. Držimo se zato kao porodica i onda možete da mislite s kakvim nestrpljenjem to iščekujemo.

foto: Aleksandar Jovanović

Ima li uzbuđenja zbog premijere?

- Ovo je komad u kojem je važno pitanje jezika i s najvećim uživanjem smo prolazili probe. Bernard Šo je, radeći ovaj komad, samo prvi čin obeležio jezikom i mogućim slengom koji glumci treba da koriste, a za ostala četiri ostavio je otvoreno na volju režiji. Naravno, i naša ekipa je to isto napravila i uložila neki napor. Na tom putu nam se pojavio Stanislav Vinaver kao zvezda vodilja. U njegovim prevodima našli smo prave jezičke podvige. To nas je pokrenulo. Otkrio sam delo "Mala Dorit" Čarlsa Dikensa, koje je baš Vinaver preveo. Uspeo sam da pronađem neko antikvarno izdanje, odrali su me, uzeli mi velike pare, ali mi nije žao (smeh).

foto: Miša Obradović

Koliko vam para uši jezik koji danas čujemo na ulici? Razumete li muziku i te današnje tekstove?

- Ne slušam, niti pokušam. A jezik? Kako to da objasnim. Često se pitam, da nije bilo Njegoša, da li bi bilo i Tesle... To je retoričko pitanje. Naravno da ne bi. Njegoš je naš jezik učinio prijemčivim za sve one tajne koje je Tesla prepoznao, otkrio i predao našoj civilizaciji na dalju upotrebu. Jezik ne bi bio u stanju da prihvati duh u trenutku kad se spušta na vas.

foto: Printescreen

Na konferenciji ste pomenuli i Vuka Karadžića, koji je bio inspiracija Šou?

- Bernardu Šou je Vuk bio uzor. Bio je oduševljen sintaksom srpskog jezika. I mi smo bili fascinirani tim podatkom.

Dok iščekujete ovu premijeru, televizijska publika uveliko na platformi HBO uživa u seriji "Deca zla", gde ste odigrali sjajnu ulogu.

- Hvala. Nisam još pogledao seriju, ali sam oduševljen reakcijama publike. Ne prođe dan a da me petoro prijatelja ne pozove i kaže da zbog mene nije spavalo celu noć. Presrećan sam. Iza te serije stoje kvalitet i izuzetan napor. Mislim da je ona uspela da pređe granicu iza običnog TV programa i umetničkog sadržaja.

foto: Firefly Productions

Kako ste se spremali za tu ulogu?

- Snimao sam to pre dve i po godine. Reditelji su nas terali da radimo na svojim ulogama.

Da li poznajete takve ljude kakvi žive u "Deci zla"?

- Pokušavao sam da se setim tih ljudi koji bi mi bili uzori. Za uspeh serije "Deca zla" krivac je dobra priča. To je jedini recept njenog uspeha.

foto: Nemanja Nikolić

Počelo je emitovanje i "Tunela" na Superstar TV...

- I to će biti jedna značajna serija.

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov