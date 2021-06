MLADENA ANDREJEVIĆA PROSLAVILA ULOGA ACE POŠTARA: Jedan drugi glumac bio je prvi izbor za tu rolu i odbio je BEZ RAZMIŠLJANJA!

Aca je uvek Aca, od napred i od natraške... Aca je nezamenljiv, kad nešto nizbrdo krene, njegova velika torba primiće tebe i mene...

Ovom pesmom je počinjala emisija "Šta bi bilo kad bi bilo" u kojoj je Aca Poštar, koga je igrao glumac Mladen Andrejević, rešavao dečje probleme. On je nije bio prvi izbor za taj posao, što je otkrio u ispovesti za Kurir.

"Za ulogu Ace Poštara, u seriji "Šta bi bilo kad bi bilo", zvao me je reditelj Srba Božinović. On je prvo želeo Zorana Cvijanovića, ja mislim, al' pošto on nije hteo, onda je zvao mene i ja sam rekao - što da ne. Zoran je znao da će ga svi zvati po tom nadimku, pa je odbio. To je divno napisala Slobodanka Ilić, a posle nam se pridružio i Šibalić. Bilo je 27 snimljenih epizoda i to je ozbiljno rađeno, jedna epizoda se radila pet radnih dana. Meni se i danas desi da mi neko priđe i kaže: "Hvala vam što ste mi ulepšali detinjstvo." I ovako ćelavog i bez brkova me prepoznaju", rekao je glumac za Kurir.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir, Ljubomir Radanov

Bonus video:

12:36 FENOMEN - METI KAMBERI: Do 12. godine nije znao da čita, a sad nominovan za Ninovu nagradu (KURIR TELEVIZIJA)