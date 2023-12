ČUVENA KOMŠINICA BI DA POSTANE MASON, KONOBAR ILI TERAPEUT! Stiže nova sezona "Radio Mileve", evo šta čeka ljubitelje ove serije

Trideset pet novih epizoda komedije "Radio Mileva" počeće da se prikazuje na Prvom programu RTS od 31. decembra. Elmir Jukić je reditelj ove serije, koja prati svakodnevicu Mileve, Natalije i Sonje, tri generacije porodice Majstorović koje žive pod istim krovom. Tumače ih Olga Odanović, Marija Vicković i Kristina Gavrić Bogunović.

Stalni junaci serije su i policajac u penziji Stevan Lisičić i njegova žena Marta, bračni par Marić, neuropsihijatar Sava i doktorka plastične hirurgije Viktorija, slikar Leon, majstor Moca i njegova žena Žana, posesivna majka Cveta i njen uveliko odrasli sin Mikica.

U mali univerzum porodice Majstorović i njihovih komšija u jednoj zgradi na Neimaru u Beogradu povremeno se uključuju i likovi koji unose dodatni nemir u njihove odnose. Među povratnicima u seriju su Magdalena (Milena Vasić), Zvezdana (Jelena Gavrilović) i Coka (Anđela Jovanović), a kao novo lice među stanarima zgrade u Rankeovoj ulici je atraktivna komšinica koju igra Katarina Radivojević.

U novoj sezoni, Milevini planovi da ispuni svoje vreme kada ne rešava komšijske zavrzlame vode je i do odluke da postane terapeut, zatim konobar, pa između ostalog i mason. Natalijin život se menja, zapravo njeni ljubavni izbori utiču na to da se fokusira na svoje istinske želje, a to je da bude voljena i ljubavno ispunjena.

Sonja upisuje željeni fakultet i to se odražava na njenu ličnost. Sada je zrelija, samosvesnija, samouverenija, ali pošto iver ne pada daleko od klade, spremna je da s bakom Milevom okrene zgradu naopačke.

"Radio Mileva" je živa, laka, jednostavna i dinamična komedija koja se bavi temama kao što su nesklad među generacijama i sukob različitih naravi preplitanjem situacione i verbalne komike. U novim epizodama ti elementi su obogaćeni dodatnom dozom provokativnosti.

