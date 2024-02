Tim lekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske dobio je dozvolu da 21. februara u Hagu pregleda Ratka Mladića, koji u tom gradu služi kaznu doživotnog zatvora.

Ovim povodom u jutarnji program Kurir televizije uključio se generalni direktor Univerzitetsko -Kliničkog Centra Republike Srpske doktor Vlada Đajić.

foto: Kurir televizija

- On se mora ispravno lečiti. Znamo već da ima nekih zdravstvenih tegoba. Imali smo već jedno neprijatno i loše iskustvo sa gospodinom Brđaninom koji je ovde došao u jednom zapuštenom stanju. Otkriven mu je bio tumor na debelom crevu i nakon deset meseci je došao ovde sa metastazama kada mu više nije bilo pomoći. Mi želimo da sprečimo takvo neko eventualno stanje. Ako se nešto može pomoći da se to i uradi.

Izrazio je sumnu zbog čega je jedna intervencija urađena generalu tak nakon što su on i njegov tim najavli dolazak u Hag.

04:08 VOĐA LEKARSKOG TIMA KOJI ĆE PREGLEDATI MLADIĆA EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Proverićemo da li ga ispravno leče, jedna stvar je SUMNJIVA!

- Ono što je simptomatično jeste da kada smo najavili dolazak u Hag stavili su mu pejsmejker, a pre toga nisu. Mi želimo u ovom trenutku da idemo kao lekati da vidimo u prvom redu kako se može pomoći generalu. Smatramo da on to zaslužuje. Neću da prejudiciram, naše je da ako njegov medicinski tretman nije isprava uradimo šta se može uraditi da to ispravimo ili ako jeste da konstatujemo da on ima negu koja mu je neophodna.

