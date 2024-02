KRATAK PREDAH DO MARTA KOJI SVIMA ODGOVARA! Vladimir Pejić otkriva za Kurir kakav nas rasplet čeka u Beogradu

Konstitutivna sednica Skupštine Beograda odložena je za 1. mart, jer jutros već na početku rada nije bilo kvoruma. Direktor agencije Faktor plus Vladimir Pejić ocenjuje za Kurir da odlaganje konstituisanja, barem kratkoročno, svima odgovara, kao i da i dalje postoji mogućnost da se izbegnu novi izbori.

- Na ovaj način i vlast je dobila još malo na vremenu. Oni očigledno imaju većinu, ali ostavili su još malo vremena da se odluče da li će se opredeliti za tu većinu. Nestorovićeva grupacija, i oni koji neće i oni koji možda hoće uz SNS, imaju ovo vreme da se prilagode. Opozicija je dobila ovo vreme da ne bi išla na neke radikalne metode. Međutim ovo je samo zatišje, do 3. marta će se sve znati. Teško je sad reći čemu smo bliži, ali lično mislim da smo bliži formiranju većine u gradskoj skupštini i da neće biti izbora. I sam Vučić je rekao da oni imaju dovoljan broj odbornika. Verovatno bi to bila beogradska odbornička grupa Mi - glas iz naroda, možda ima i neko drugi, mi to ne znamo. Pitanje je da li ćemo ikada i saznati, ukoliko se Vučić odluči na izbore. Da li ići na izbore ili praviti ovakvu većinu je čisto stvar odluke Vučića i Srpske napredne stranke - napominje Pejić.

Govoreći o legitimitetu većine, o kojoj je i Vučić pričao kada je objašnjavao situaciju u Beogradu, Pejić kaže da je i to stvar političke procene.

- On je naveo nekoliko primera iz prošlosti, bilo ih je koliko hoćete. Imate masu stranaka koje na lokalu autonomno odlučuju. Novi izbori bi možda bili najpošteniji, ali pitanje je šta bi se dobilo njima. Jer, moglo bi da se desi da se dođe u sličnu situaciju i grad bi jednostavno bio na privremenim merama dobar deo godine. Ne kažem da je to potrebno, već gledam šta je praktično i sa stanovišta vlasti i sa stanovišta građana. Mislim da nije centralno pitanje opozicije da li će glasati Jerkovic ili neko drugi za skupštinsku većinu, nego se oni više bave ovim stvarima oko neregularnosti izbora. Ne vidim ni razloga da gube previše energije na to - smatra naš sagovornik.

foto: Medija Centar Beograd

U slučaju novih beogradskih izbora, glasanje bi najverovatnije bilo spojeno sa lokalnim izborima. Pejić kaže da će rezultati pojedinih lista na njima najviše zavisiti od okolnosti zbog kojih će se ići na nove izbore.

- Da se sad dokazala neka izbora na regularnost i da je opozicija izašla kao pobednik iz toga sigurno da bi oni profitirali. Međutim, ukoliko Vučić kaže da se ide na izbore, jer SNS nije skupio dovoljnu većinu, opozicija će biti u dosta teškoj poziciji, bez energije, verovatno i bez sredstava, upitno u kojem sastavu bi išli. Srbija protiv nasilja bi morala da ostane zajedno, možda čak i da budu prošireni. Vidimo neke izlete njihovih članova koji prilično odudaraju od jedinstva, što nije dobro. A kad je reč o Nestoroviću, grupa koju je predvodio nije više nepoznata. Kad neko prvi put napravi iznenađenje, na njih se manje pažnje obraća i nekako im je lakše. Sada, pak, oni nisu neko ko je nepoznat i ozbiljnije će ih nekako shvatati. Sportskim rečnikom, neće moći ponovo da iskoriste trenutak nepažnje. Ako pokažu doslednost, mogu možda i da ojačaju - ocenjuje Vladimir Pejić.