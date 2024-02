U HAŠKOJ SUDNICI MUK, GOVORI ZAŠTIĆENI SVEDOK 0498: Srbin iz Orahovca posvedočio šta mu je majka rekla o Jakupu Krasnićiju

U nastavku iskaza na suđenju bivšim vođama OVK Hašimu Tačiju,Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, zaštićeni svedok 0498 tvrdio je da je Krasnići, u leto 1998, bio kod otetih Srba u policijskoj stanici u Mališevu.

Svedok je tvrdio da je Krasnići pitao za lične podatke njegovu majku i snaju, koje je OVK otela i pritvorila u Mališevu.

Pripadnici OVK su, 17. jula 1998., na putu kod Orahovca, gde su živeli, otela svedokovog oca, brata, majku i snaju s bebom. Pošto su ih pritvorili u policijskoj stanici Mališevu, oca i brata niko više nije video žive, a majka i snaja su puštene posle dve nedelje.

Tokom unakrsnog ispitivanja svedoka, odbrana je negirala da je Krasnići ikada bio u policijskoj stanici u Mališevu. Branilac Ejdan Elis pozivao se na to da svedokova majka nikada nije pomenula Krasnićija u brojnim izjavama policiji, sudovima i međunarodnim misijama.

Svedok, Srbin iz Orahovca, ostao je, međutim, pri tvrdnji da mu je majka ispričala da je Krasnići od nje i njene snaje tražio "lične podatke" dok su bile pritvorene u policijskoj stanici u Mališevu.

Advokat Elis citirao je iz izjava da je svedokova majka kao osobu koja je od nje tražila lične podatke navela Jakupa Hotija, drugog starešinu OVK u Mališevu. Svedok je uzvratio da mu je majka ispričala da joj je Hoti u pritvoru pomagao i donosio hranu, ali da je on samo "otvarao i zatvarao vrata".

"Majka mi je rekla da je Jakup Krasnići došao, predstavio se i lično ih pitao ko su i šta su... Nisam ja to izmislio, nisam ni znao ko je Krasnići", ponovio je svedok više puta. Dodao je, međutim, da on nije bio prisutan i da samo prenosi majčine reči.

"Ja nisam bio tamo, nisam video, a da jesam ne bih sada bio ovde. Nijedan muškarac nije odatle izašao živ, svi su ubijeni".

Advokat Elis predočio je i da su svedokovoj majci, tokom istraga, bile pokazane tri različite Krasnićijeve fotografije, ali da ona nije mogla da ga identifikuje. Svedok je rekao da je njegova majka prepoznala Krasnićija kao čoveka koji ju je u pritvoru OVK pitao za ime kada ga je kasnije videla na televiziji.

"Ja tvrdim da mi je majka rekla da je to bio Jakup Krasnići i da joj je uzeo ime i prezime...Da li je to bio on lično ili neki drugi Krasnići, ne mogu da tvrdim", izjavio je svedok, posle braniočeve sugestije da su u OVK u Mališevu bili i Gani i Skender Krasnići.

Kao glavne organizatore otmice članova njegove porodice, svedok je, pozivajući se na ono što mu je majka rekla, naveo pripadnike OVK Ismeta Taru i Sabahudina Cenu, koje je od ranije poznavao.

Tela svedokovog oca i brata identifikovana su tek 2007, a njegova majka umrla je, kako je rekao, pre nego što je ih je porodica preuzela i sahranila. Svedok 0498 završio je iskaz, a u nastavku suđenja, tužioci će pred sudije izvesti sledećeg svedoka.

Optužnica u 10 tačaka tereti Tačija (55), Veseljija (56), Seljimija (52) i Krasnićija (73) za: progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje (dve tačke) i ubistva (dve tačke).

Navedene zločine, pripadnici OVK pod komandom optuženih počinili su, po optužnici, u 42 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji nad približno 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno, od marta 1998. do septembra 1999.

U šest tačaka, Tači, Veselji, Seljimi i Kransići optuženi su za zločine protiv čovečnosti, a u četiri tačke za ratne zločine.

Od hapšenja u novembru 2020. svi optuženi su u sudskom pritvoru u Hagu.

