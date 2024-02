PREDSEDNIK VUČIĆ: Nije Ekspo samo Ekspo, to su i mamografi, pruge, bolnice...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je važnost Ekspa 2027. Gostujući na RTS, Vučić je rekao da "Ekspo nije samo Ekspo".

"Nije Ekspo samo sajam, a napravićemo najmoderniji. Mi pod Ekspom ne podrazumevamo izgradnju našeg severnog 'Osmeha', to nema veze sa Ekspom. Nas će troškovi za Ekspo da izađu preko 2,5 milijarde - za izložbu. Sve ovo drugo što sam pričao pruga Beograd - Niš, skoro 3 milijarde, sve je to deo Ekspa. Deo Ekspa je i pruga od aerodroma do Obrenovca preko Ekspa i Nacionalnog stadiona, i aerodrom u Nišu gde sad mi moramo da intervenišemo i uradimo kanalizaciju, da bismo mogli dalje da ulažemo, jer recimo aerodrom u Nišu sa 27.000 putnika, došao je ove godine do 448.000 putnika. Naše kompanije dobro rade, sve je to Ekspo. U Ekspo nam ulaze i mamografi i magnetne rezonance i porodilišta, u ovom trenutku u Srbiji imamo 57 porodilišta. Radovi su u Vranju, Prokuplju, Leskovcu i Novom Pazaru. Svih 57 ćemo da ili uradimo nova ili rekonstruišemo. Završava se Višegradska. Kad pričamo već o tome hoću da nam majke, koje treba da nam donesu decu, da imaju najbolje moguće uslove", rekao je Vučić i nastavio:

"Time spasavamo živote ljudi, otvorite ih što pre. Hranitelji male Nađe znaju da će dete-leptir imati lek na godišnjem nivou. Mi smo jedna od 3 zemlje u Evropi koja to finansira. Dajte ljudi to da vidimo da dođu mamografi, imamo problem sa tim, to je moja muka. Moram da zovem svaki dan po 50 puta".