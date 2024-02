UŽIVO, VUČIĆ OTVORIO 45. SAJAM TURIZMA! Predsednik obilazi štandove: "Moramo mnogo više da ulažemo u banje" (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovuje svečanom otvaranju 45. Međunarodnog sajma turizma na Beogradskom sajmu.

ZVANIČNO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

- Uvažena gospodo ministri iz Angole, Sao Toma i Principe, Crne Gore, Republike Srpske, dobro došli u Beograd, dobro došli u Srbiju. Mi se vama, vašem boravku u našoj zemlji, iskreno radujemo. Ljude koji u našu Srbiju dođu punog i otvorenog srca, uvek će dočekati iskrena, neretko i veličanstvena dobrodošlica. Naš slavni pisac Branislav Nušić davne godine opisao je Soko Banju, Soko Grad, dođeš star, odeš mlad. Iako smo svi ovo znali, nismo znali da je baš Nušić tvorac ovih stihova. Putnik vidi ono što vidi, a turista vidi ono što je došao da vidi. Turizam je stvar odluke, ličnog stava, želje i namere.

- Tih dva miliona i sto hiljada stranih turista koji su toku prošle godine posetili našu zemlju ovde su došli nošeni idejom o dolasku na jedno lepo, zanimljivo i pre svega bezbedno mesto. I prvi put u istoriji Srbije broj stranih gostiju je premašio broj domaćih turista. Danas, sa nemalo ponosa, obaveštavam vas da je Srbija u prošloj godini bila prva destinacija u svetu po stopi rasta prihoda od stranih turista u odnosu na 2019. godinu i iznosila je 79%. Ovo nisam rekao ja, već najnoviji barometar svetske turističke organizacije. Devizni priliv od turizma u 2023. godini iznosio je rekordnih 2,55 milijardi evra, što je za milijardu i 112 miliona evra više nego 2019. godine, a čak 3,5 puta više nego 2012. godine. Prošle godine imali smo ukupno 4,2 miliona dolazaka turista i 12,4 miliona noćenja, što je više nego dvostruko više u odnosu na period od pre deset godina. Takođe, Srbija je u 2023. povećala broj dolazaka stranih gostiju za 15% u odnosu na pre-pandemijski nivo prometa.

- Pri tome, u 2023. strani gosti su realizovali 5,5 miliona noćenja, tri puta više nego što je bilo u 2012. godine. I sad, uz vaučere koje smo organizovali, neko bi rekao da su to izvanredni rezultati. Ove godine imamo, iako je tek počela godine, evidentiran rast ukupnih dolazaka za oko 3%, a broj noćenja čak za 19%. I sve to trebalo bi da znači da smo mnogo toga uradili, a ja bih želeo da ukažem na to da je potrebno mnogo više da radimo i da nisam zadovoljan brzinom kojom isporučujemo rezultate. Na Dunavu, sve ono što smo planirali da uradimo, kroz projekat Zaplovimo Srbijom, tek da smo počeli. Mnogo toga ostalo je pred nama, marina, pristaništa, plaža, biciklističkih i pešačkih staza, gotovo da ništa od te infrastrukture još nismo završili. Još mnogo puteva i pruga, još mnogo toga što je neophodno da uradimo na našim aerodromima, ne samo u Beogradskom, već i Niškom i Čačansko-Kraljevačkom. Broj putnika nam je na aerodromu Nikola Tesla iznosio gotovo 8 miliona i čak 2,5 puta je veći nego 2012. godine, kada smo za celu godinu imali 3,36 miliona putnika. Je li to dovoljno? Nije i neće ni 10 miliona putnika biti dovoljno.

- Naše ambicije su mnogo veće. Imamo prelepu zemlju, nismo još ni sebi, ni svom narodu pokazali, a kamoli onima koji bi trebalo da upoznaju našu zemlju. Imamo fascinantnu kulturnu baštinu, pitanje je da li su deca u osnovnoj i srednjoj školi, čuli za naše najznačajnije spomenike, manastire, crkve, džamije, bazilike, sinagoge i sve drugo što imamo da ponudimo. U protekloj deceniji izgradili smo čak 126 hotela, pa ih je sada u Srbiji 423. Neko bi rekao više od četvrtine, gotovo 30%. Jesmo li mnogo toga napravili? Nismo. Morali smo više, morali smo snažnije da podstičemo privatni sektor i siguran sam da bismo mogli i oni i mi da zaradimo mnogo više. I već sada vam kažem da nam je potrebno još stotinu novih hotela.

Predsednik je istakao da će Beograd biti nosilac tog razvoja i to zahvaljujući Ekspo 2027. godine.

- Za Ekspo ćemo uraditi mnogo toga. Predstavićemo zemlju kao mesto inovacija, savremenih tehnologija, lidera u veštačkoj inteligenciji, svakako makar u nivou zemalja naše veličine i naše ekonomske snage. Pokušaćemo da budemo uspešniji čak i od toga. Taj događaj menja budućnost naše zemlje. Moraćemo da gradimo još mnogo muzeja, da osnažimo našu ponudu iz sfere kulture, ali i iz sfere onoga što predstavlja turizam zajedništva, turizam privlačenja onih koji žele da potroše svoj novac, a to što ćemo mi da zaradimo više mora da bude pravi podsticaj i rekao bih nešto na čemu ćemo da zasnivamo svoje buduće delovanje. I to ne samo u Beogradu, već i u Lebanu, u Caričinom gradu, na Kablaru, u Zaječaru, Kostolcu, Nišu, putevima rimskih imperatora, svuda. Moraćemo da izgradimo i novi prirodnjački muzej. Naš velikan Nikola Tesla dobiće muzej zaista dostojan tog najvećeg kolosalnog imena svetske nauke. Gondole će vrlo brzo spajati Zlatibor sa Pribojskom banjom, Goč sa Vrnjačkom banjom. Za nas je ovo jedna od važnih manifestacija. Važna zbog toga što ćemo sebe da nateramo da radimo napornije, da radimo više, da se posvetimo svom poslu i da ispravimo greške iz prethodne godine i da nikada ne budemo zadovoljni.

- Pred posetiocima je 500 izlagača iz 27 zemalja. Država partner nam je Grčka, rekao bih, omiljena destinacija za srpske turiste. I naši turisti u Grčku ne idu više samo na dva ili tri prsta na Halkidikiju. Nekada sam, čini mi se, znao svako mesto tamo od Neos Marmarasa preko Kaliteje, Haniotija, Polihrona, Pefkohorija i do Paliurija. A sada naši turisti idu od Peloponeza, Atine, najekskluzivnijih ostrva i ostavljaju sve više novca u Grčkoj. Ono zbog čega sam srećan tu je da je sve veći broj grčkih turista u Beogradu. Uveren sam da imaju razloga. Srbija je prijateljska i bratska zemlja Helenskoj republici.

Predsednik je pozvao sve turiste da posećuju i zemlju našeg partnera, ali i zemlje svih naših gostiju koji večera prisustvuju manifestaciji.

- Želim vam da se osećate ovde kao kod svoje kuće, a vi Huseine da radite još više, mnogo više, cela Vlada da radi mnogo više, ja zajedno sa vama i da zajednički sledeće godine obelodanimo rezultate koji će biti neuporedivo bolji nego ovi o kojima sam ovoga trenutka govorio. Još jednom vam veliko hvala što ste došli u ovolikom broju na otvaranje MSA Turizma, proglašavam ga otvorenim. Hvala vam, uživajte i živela Srbija! - zaključio je Vučić.

Obilazak štandova

Predsednik Vučić se uputio u obilazak štandova na sajmu.

- Moramo da ulažemo u banje, da radimo na infrastrukturi - istakao je Vučić i prvo posetio štand Kancelarije sa Kosova i Metohije i od naroda iz Štrpca dobio poklon, kao i vino iz našeg manastira.

- Prenesite pozdrave našem narodu sa Kosova i Metohije. Divno ste uredili ovaj štand - kazao je on.

O sajmu Sajam će se održati u periodu od 22. do 25. februara i okupiće gotovo 400 izlagača iz više od 27 zemalja, najavio je ranije Beogradski sajam. Radno vreme sajma od 22. do 24. februara od 10 do 19 časova, a u nedelju 25. februara od 10 do 18 časova. Grčka je zemlja partner, a sajam će, kako su najavili organizatori, zajedno sa predsednikom Srbije svečano otvoriti i grčka ministarka turizma Olga Kefalogiani. Paralelno sa ovim sajmom, u halama 2A i 2C, odvijaće se i 19. Međunarodni sajam ugostiteljske opreme "Horeka" pod sloganom "Poslužite se". Na sajmu će prvi put nastupiti Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija i Libija. Zemlje koje se vraćaju i ponovo će učestvovati su Indonezija, Kuba i Sao Tome i Principe. U paviljonu Nacionalne turističke organizacije Grčke, biće prisutni izlagači iz cele zemlje, od regionalnih predstavnika, turističkih organizacija iz najpopularnijih grčkih destinacija do profesionalnih udruženja. Srbija će svoje turističke adute predstaviti u hali četiri Beogradskog sajma kroz nastupe Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, Turističke organizacije Vojvodine, kao i mnogobrojnih regionalnih i lokalnih turističkih organizacija iz svih delova Srbije. Turistička organizacija Srbije predstaviće se pod sloganom "Srbija. Doživi!", a pored aktivnog odmora akcenat će biti na bogatstvu različitosti, kroz promociju novih brošura pod nazivom "Uporište duhovnosti" i "Moj Dunav". Među izlagačima Turističke organizacije Srbije su Ministarstvo turizma i omladine, Skijališta Srbije, Zavod za zaštitu prirode, Prirodnjački centar Svilajnac i Agencija za bezbednost saobraćaja Nastup Turističke organizacije Beograda biće u znaku predstojeće izložbe Ekspo 2027, kada će direktor Miodrag Popović potpisati protokol o promotivnoj saradnji između Ekspo 2027 i ove organizacije i sastati se sa predstavnicima turističkih organizacija iz Izmira, radi proširenja turističke saradnje sa Turskom. Kako je saopštio TOB, uz prezentaciju ponude svih 17 beogradskih opština koje će biti prisutne na štandu Beograda, u fokusu će biti ponuda beogradskih muzeja, zatim Avalskog tornja koji će posetiocima prirediti nagradnu igru, boemske Skadarlije, kao i promocija različitih programa Udruženja turističkih vodiča Srbije. U skladu sa dogovorom postignutim na nedavnom Sajmu turizma EMITT u Istanbulu, na Beogradskom sajmu će u partnerstvu sa Turističkom organizacijom Beograda u petak biti održana prezentacija Izmira kao turističke destinacije, sa kojim je Beograd povezan direktnim letovima Er Srbije. Kao poseban kuriozitet, TOB je za subotu najavio mini koncert gudačkog kvarteta Dinamika Music. Trećeg dana sajma, posetiocima će biti predstavljen Festival božićnog kolača, zatim festival Gitar Art i manifestacija Beogradski noćni market koju organizuju Beogradske pijace.