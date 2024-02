"SANKCIJE RUSIJI IMAJU BUMERANG EFEKAT NA SAMU EVROPU" Obrknežev odgonetnuo: Zbog toga, državama se stvaraju UNUTRAŠNJI problemi

Za dva dana biće tačno dve godine od početka rata u Ukrajini. Savet Evropske unije odobrio je produženje sankcija Rusiji zbog sukoba u Ukrajini do 24. februara 2025. godine, objavio je službeni list EU. U međuvremenu Kijev pokušava da obezbedi dalju podršku zapada u iščekivanju odluke američkog kongresa.

Kada je reč o stanju na terenu, u poslednja 24 časa preovladavaju vesti o broju srušenih dronova na obe strane, kao i analize da li će Rusi posle osvajanja Avdijevke nastaviti da napreduju. O situaciji u Ukrajini razgovarao je gost "Pulsa Srbije" Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Iako su analitičari od početka rata najavljivali svakave scenarije, Obrknežev je odgonetnuo da li, nakon dve godine, imamo jasniju sliku o procenama dugotrajnosti ovog sukoba:

- Apsolutno ne. I baš zbog toga sam krenuo da pričam o ekonomskom apsektu. Kada biste otvorili sajt "Evrostata" uočili biste određenu situaciji u celok Evro zoni. Dakle, od inflacije u celoj Evro zoni, do inflacije hrane i energenata. Ako je inflacija hrane i energenata recimo pet procenata, odnosno 5.8 procenata, onda možemo zaključiti da je u nekim zemljama to mnogo izraženije. To je jedan od glavnim parametara gde se pokazuje da sankcije koje se unose Rusiji, imaju zapravo bumerang efekat na samu Evropu.

Potom je spomenuo da se BDP (bruto domaći proizvod) u Rusiji povećao od početka rata:

- Kada sagledamo Rusku Federaciju, doživela je porast BDP-a od prošle godine 2.5 procenata. Za ovu godinu, takođe, MMF prognozira porast od 2.5 procenata. Nemačka, kao glavni stub EU, je ušla u recesiju. Elem, svi poljoprivrednici koji su se tamo pobunili, ima veze sa žitom iz Ukrajine. Za Evropu kažu da jedinstveno deluje, da, to je istina, jedinstveno deluju po pitanju sankcija Rusiji. Međutim, vidimo neke zemlje, Slovačka, Mađarska, Poljska i Holandija nekako odstupaju od svega toga jer vide da imaju probleme u svojim zemljama upravo zbog tih sankcija.

