TRAJE INTERNA BORBA OKO TOGA KO ĆE BITI LIDER SVIH ALBANACA! Šutanovac: Rama ima potrebu da pokaže da je veći Albanac od Kurtija

Predsednik Saveta za strateške politike i nekadašnji ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac kaže da ne misli da iko u Tirani „ko iole ima mozga" razmišlja na način da neko planira da napadne Kosovo, zbog čega izjave zvaničnika Albanije u kojima se aludira da bi tako nešto moglo da se desi, pa i poruku Edija Rame da je svaki napad na Kosovo - napad na Albaniju, posmatra u funkciji unutrašnjih potreba i podizanja emotivnog naboja kod dela građana kako na Kosovu tako i u Albaniji.

Raminu izjavu, da će Albanija stajati uz Kosovo čak i ako stvari dođu dotle da se više ne priča, već da se koristi oružje, Šutanovac vidi i kao deo interne borbe oko toga ko će biti lider svih Albanca.

- Aljbin Kurti nema ambicije koje se tiču samo KiM, već mnogo šire, koje ugrožavaju bezbednost na celom potezu u regionu. Njegova politika koja se odnosi prema Srbima, a koja praktično inicira puzajuće iseljavanje Srba samo je deo onoga što je naumio da uradi. U poltičkom programu njegove stranke jasno piše da se oni zalažu za "veliku Albaniju". Do momenta kad je postao premijer, pa čak i jedno vreme kao premijer, iza njega je uvek stajala uvek zastava Albanije dok je davao intervjue. Dakle, on želi da se formira neka nova albanska država, što je verovatno težnja jednog velikog broja Albanaca u regionu. Međutim, ono što je interesantno i što je lična želja je da on bude taj ujedinitelj i da on bude lider svih Albanaca. Utoliko Rama ima potrebu da odgovora na njegove težnje tako što će on pokazati da je on veći Albanac - kaže Šutanovac.

On podseća da je Albanija u NATO, a da su na Kosovu prisutne NATO snage po mandatu UN, odnosno, Kfor.

- Srbija sigurno nema vojne aspiracije da to područje na vojni način osvaja ili oslobađa, kako god ko definiše i to se sve završava na retorici koja treba da podigne emotivni naboj kod dela građana kako na Kosovu tako i u Albaniji i da skreće pažnju sa suštinskih problema koji postoje i na Kosovu i u Albaniji. Ne mislim da iko u Tirani ko iole ima mozga razmišlja na način da neko planira da napadne Kosovo. Srbija definitivno ne - naglašava Šutanovac.

Zbog toga je retorika dela albanskih političara, smatra, s ciljem podizanja tenzija na nacionalnoj osnovi i emocija.

- To busanje u grudi kako će da spašavaju jedni druge ustvari je njihova interna borba u tome ko će biti lider svih Albanca, kako su najavili na mitingu u Tetovu Kurtija prošle godne, gde su rekli da je on premijer svih Albanaca sveta. Siguran sam da je to bio okidač za Edija Ramu da on pokaže da je on veći premijer svih Albanaca sveta nego što je Kurti - kaže Šutanovac.

