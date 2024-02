"RIBNIKAR JE TREBALO SRAVNITI SA ZEMLJOM": Zastrašujuće i opasne dezinformacije tviteraša Nedeljkovića o incidentu u školi

Incident u OŠ "Vladislav Ribnikar" kada je školski policajac kod jednog učenika osmog razreda pronašao u rancu nož, nakon čega je policija odmah reagovala i koji je, brzom i adekvatnom reakcijom, na sreću, prošao bez posledica, neodgovorni pojedinci iskoristili su kao povod za opasno širenje panike na društvenim mrežama.

Izvesni Dule Nedeljković, inače jedan od roditelja dece koja pohađaju OŠ "Vladislav Ribnikar", a koji je i ranije svojim komentarima i dezinformacijama uznemiravao javnost, izneo je na društvenoj mreži Iks neistinite informacije, uz skandaloznu poruku da je tu školu "trebalo sravniti sa zemljom".

- U Ribnikaru pronađen nož kod učenika osmog razreda. Lagano ga je uneo pored one šatro murije ispred. Deca puštena kući, dosta su uznemireni. Ja sedim sa sinom u kafiću, i slušam njegovu stranu priče. Kada sam rekao da to go*no od škole treba sravniti sa zemljom posle 3. maja, mnogi su me nazvali ludakom. E, pa je*em vam po stoti put mater. Hvala - naveo je ovaj tviteraš.

Nedugo potom je za nijansu izmenio komentar, u kom je izbrisao skandalozni deo u kom je "savetovao" da se OŠ Vladislav Ribnikar sravni sa zemljom.

Da podsetimo, incident se u ovoj školi dogodio danas pre podne.

- Nakon što je danas oko 10.35 časova školskom policajcu Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u Beogradu prijavljeno da učenik osmog razreda ima nož u rancu, isti učenik je odmah pronađen i doveden kod direktora navedene škole. Za nož koji je pronađen u njegovom rancu, učenik je rekao da nije njegov. Niko nije povređen, niti je učenik ikome pretio. Svi učenici OŠ „Vladislav Ribnikar“ su bezbedni - naveo je MUP u saopštenju.

U školu je ubrzo stigla i ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.

