Tim lekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, završio je juče preglede komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u pritvorskoj jedinici u Hagu.

Kakvo je zdravstvemo stanje generala, odgonetnuo je njegov sin, Darko Mladić, u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Lekari su imali dva dana vremena da ga pregledaju, to je bilo vrlo iscrpljujuće za generala, on se javio juče kada su završili i bukvalno nije mogao dve rečenice da progovori. U ovom trenutku ne možemo detalje da iznosimo zbog ograničenja koja su nam nadmetnuta vezano za proceduru Haškog tribunala. Bitno je da su lekari bili, a i oni su mogli samo da uđu sa stetoskopom, bez bilo kakve dodatne opreme, ali su sa njim proveli dva puta po više sati, temeljno popričali. Generalu je bitno da je komunicirao sa lekarima koji pričaju naš jezik. Lekari će napisati izveštaj koji mi treba da fajliramo tribunali i na kraju ćemo dobiti šta je za javnost, a šta ne.

HAG NEMA KAPACITETE DA LEČI MOG OCA Sin generala Ratka Mladića otkrio: Da li će biti smanjena kazna zbog zdravstvene situacjie?

Potom je odgonetnuo opciju smanjenja doživotne kazne za generala, usled njegove situacije:

- To je pitanje za pravnika, mi ovde pričamo da li su uslovi adekvatni za njega, kao i to da li je medicinsko osobolje dobro. To nema veze sa visinom njegove kazne, to su zdravstveni humanitarni razlozi. Mi neformalno znamo da su mu lekari tamo rekli da nemaju kapacitet za njegovo lečenje. To su mu verbalno rekli, naravno da neće javno. Što se tiče smanjenja njegove kazne, tu treba pravna revizija, a ne medicinska.

Kurir.rs

