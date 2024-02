ANA BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASOVOJ OPOZICIJI NAKON IZVEŠTAJA ODIHR: Ja razumem da je njima sada teško da priznaju istinu

Premijerka Srbije Ana Brnabić reagovala je na tvrdnje Đilasove opozicije da "ODIHR izveštaj potvrđuje izbornu krađu".

"Kaže Đilasova opozicija da ODIHR izveštaj potvrđuje izbornu krađu u Srbiji.

Pozivam ih da, ukoliko su zaista pročitali negde u ODIHR izveštaju da je bilo izborne krađe, da su izbori bili neregularni ili da je potrebna neka "međunarodna" istraga, odmah navedu tačne brojeve stranica iz izveštaja gde su to pročitali, ili da se, ukoliko to nije tako (a nije) izvinu građanima za sve laži kojima su ih uznemiravali svih ovih meseci.

Kaže Đilasova opozicija da se pominje krađa glasova, migracija birača i slično, ali ne kažu da ODIHR tu navodi njihove reči, a ne svoje zaključke. Evo primera iz izveštaja:

1. "Srbija protiv nasilja je pokrenula dnevne proteste u Beogradu zbog NAVODNIH (alleged) nepravilnosti, uključujući pritisak na birače, kupovinu glasova i organizovano dovoženje birača".

2. "Nekoliko zainteresovanih strana je obavestilo Posmatračku misiju ODIHR da su podneli izveštaje o SUMNjI na izborne prekršaje (reports of suspected electoral offences) policiji i tužiocima".

3. "Uprkos nekim ozbiljnim OPTUŽBAMA (some serious allegations) u javnoj sferi, uključujući NAVODE o kupovini glasova (claims of vote-buying) i drugim manipulativnim mešanjima u slobodan izraz volje birača...".

4. "Opozicija je GOVORILA O NAVODNIM (alleged) široko rasprostranjenm nepravilnostima, uključujući pritisak na birače, kupovinu glasova, kao i organizovano dovoženje birača".

Dakle, ako je opoziciji potvrda njihovih reči, to što je ODIHR u izveštaju naveo šta su oni, kao opozicija tvrdili, govorili, sumnjali, svuda jasno terminološki naglašavajući da se radi o "NAVODNIM" nepravilnostima, onda neka žive u tom ubeđenju, samo bi bilo dobro da im neko dobronameran kaže da žive u zabludama i lutaju koridorima paralelne stvarnosti.

Ja razumem da je njima sada teško da priznaju istinu, treba objasniti da ste lagali mesecima, ali još je ružnije i sramotnije da sada, uz izveštaj koji svako može da pročita, oni nastavljaju sa pokušajima da lažu i obmanjuju građane", zaključila je premijerka Srbije Ana Brnabić.

