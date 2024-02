PREDSEDNIK VUČIĆ POSLE SASTANKA SA PREDSEDNIKOM CAR: Verujem da u Evropi nema zemlje koja ovoliko ceni afričke države kao Srbija!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednika Centralnoafričke Republike Fostena Arkanža Tuaderu, koji u našoj zemlji boravi u zvaničnoj poseti. Dvojica predsednika imali su tet-a-tet sastanak, a potom su usledili plenarni razgovori delegacija dve zemlje i potpisivanje bilateralnih dokumenata.

Potom su se dvojica predsednika obratili javnosti.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA:

"Srbija izuzetno ceni prijateljstvo sa Centralnoafričkom Republikom", počeo je Vučić.

"Za nas su od velikog značaja prijateljstva sa afričkim zemljama".

"Prve sporazume međudržavne napravili smo 1968. i 1972, a danas je vreme da ih obnovimo i delima pokažemo koliko zajednički možemo da radimo".

"Hvala vam što čvrsto poštujete teritorijalni integritet Srbije. To je za nas od velikog značaja, time poštujete odluke i rezolucije koje su izglasane u UN".

"Predsednik Tuadera mi je rekao 'poštujemo Srbiju zbog sebe, ali i poštovanja međunarodna prava".

"Srbija će uvek podržavati teritorijalni integritet CAR. Nama je CAR važna jer imamo 70.000 naših vojnika i to je način kako možemo pomoći našim prijateljima".

"Oni su videli kako možete uspostaviti vojne bolnice. Siguran sam da će pod vodstvom Tuadere, CAR krenuti putem uspeha i onoliko koliko je moguće, Srbija će pomoći. Imamo ogroman repsekt i znam da razumete geopolitički situaciju i mogao sam mnogo toga da naučim od vas. Posebno hvala na otvorenosti i tome što verujete u znanje naših ljudi".

Vučić je podsetio na izgradnju stadiona i elektrana, te da će se i ubudućnosti odvijati gradnja u korist interesa obe zemlje. Dodao je da u svim oblastima mogu da se postignu zavidni rezultati.

Predsednik Srbije je zamolio Taudera da njihovi kontakti budu dovedeni na nivo stalnih konsultacija, kako bi na najbolji mogući način bili ostvareni zajednički ineteresi.

"Mi u Srbiji uskoro ćemo da imamo tri linije do NR Kine, tri linije do SAD, razmišljamo da napravimo brzu liniju do Seula. Govorim samo da biste znali koliko je teško pronaći te velike avione, a da nemaju 4 motora koji mnogo troše. Na nama je da nađemo i avione koji će da idu u sabsaharski deo, te ćemo biti neuporedivo bolje povezani sa CAR i drugim prijateljskim afričkim zemljama".

"Želim vam da se u Srbiji osećate kao kod svoje kuće".

"Verujem da ne postoji nijedna evropska zemlja koja tako blagonaklono gleda prema afričkim zemljama kao Srbija i ja sam ponosan".

OBRAĆANJE FOSTENA ARKANŽA TUADERE:

"Otkako smo prethodni put bili ovde, desio se raspad Jugoslavije. Ova zemlja nas prima sa dobrodošlicom, želim da iskažem koliko mi je drago što smo ostvarili veze za bolju saradnju koje su već postojale između SFRJ i CAR".

"Ovde je počelo proleće, čini mi se, pojavili su se pupoljci kao simbol rađanja nove saradnje među nama".

Zahvalio se na toploj dobrodošlici i podsetio na značaj lika Josipa Broza Tita.

"On je pokrenuo prvu saradnju između moje zemlje i SFRJ".

"Posle više godina hibernacije, došlo je vreme da pokrenemo ekonomsku, kulturnu i druge saradnje naših zemalja".

"Diže se novi dan nad prijateljskim i istorijskim odnosima naših zemalja. Slavne decenije kada su 70-ih sarađivaje SFRJ i CAR ostavile su veliki utisak na moje sunarodnike. Bila su otvorena mnoga diplomatska predstavništva i mnogi projekti su realizovani na radost oba naroda. Danas ovde sledimo primere naših prethodnika. Vaša Vlada je ostvarila veliki korak jer učestvuje u mirovnim misijama".

"Iskoristiću priliku da kažem mom i narodu Srbije, da je doktorka Olivera Jovanović umrla od malarije u našoj zemlji, i želim tim povodom da izrazim saučešće, jer je ona samo došla kod nas da pomogne. Moj cilj je da ostvarimo konkrentu saradnju i vidim da delivmo ista osećanja u vezi sa tim. Još 2016. i 2021. sam izrazio stav koji se odnosi na potpunu nezavisnost moje zemlje, sa željom da se ostvari mir i saradnja sa svim zemljama. Ova poseta se uklapa u tu dinamiku i predstavlja volju moje zemlje da još više otvori granice za srpske investitore. Od sada pa nadalje naše dve zemlje zaista nemaju granice, osim geografske distance, ali ako mi imamo volje ona neće biti prepreka", naveoi je Tuadera.

