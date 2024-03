DANAS KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA: Čeka li nas nova vlast ili novi izbori

Konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je 19. februara odložena zbog nedostatka kvoruma, zakazana je za danas, ali je i dalje neizvesno kako će se odvijati i da li će biti postignut dogovor o formiranju gradske vlasti ili će se pribeći novim izborima.

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić zakazao je za 10 časova konstitutivnu sednicu Skupštine grada Beograda. Šapić je najavio da će se obratiti uoči sednice i dati sve informacije, a da će odluka o formiranju vlasti u Beogradu ili održavanju izbora biti doneta do 3. marta kada ističe zakonski rok.

Na dnevnom redu je izbor verifikacionog odbora za potvrđivanje mandata i potvrđivanje mandata odbornika Skupštine grada Beograda, kao i izbor predsednika i zamenika predsednika Skupštine Beograda, saopštio je Sekretarijat za informisanje.

foto: Foto: Grad Beograd

Pored toga, na dnevnom redu je i postavljenje sekretara i zamenika sekretara, kao i Predlog rešenja o izboru članova administrativno-mandatne komisije Skupštine grada.

Konstitutivnom sednicom, do izbora predsednika Skupštine, u skladu sa Poslovnikom predsedava najstariji prisutni kandidat za odbornika kojem je dodeljen mandat.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je iz Tirane da će u petak popodne sa kolegama iz Srpske napredne stranke razgovarati o izborima u Beogradu. Dodao je da on lično nije promenio stav i da smatra da treba ići na izbore, ali da je odluka o tome na onima koji imaju vlast u stranci.

Konstituisanje Skupštine grada odloženo je 19. februara zbog nedostatka kvoruma. Tada je pokretu "Mi glas iz naroda" dat rok od deset dana da se izjasni da li će podržati formiranje vlasti u Beogradu, ali je u međuvremenu došlo do njihovog razlaza.

Zakonska procedura

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi Skupština treba da se konstituiše u roku od dva meseca od objavljivanja rezultata izbora, što ističe 3, marta, a u protivnom se raspisuju novi izbori.

Predsednik Narodne skupštine je dužan da raspiše nove izbore u roku od mesec dana, a izbori moraju da se održe u roku od 45 do 60 dana od dana raspisivanja izbora.

Predsednik Skupštine grada se bira iz reda odbornika na predlog najmanje trećine odbornika, a da bi se izabrao neophodno je da za njega glasa većina od ukupnog broja odbornika, tajnim glasanjem. Posle izbora predsednika Skupštine grada i sekretara postoji rok od mesec dana da se izabere gradonačelnik Beograda. Ukoliko se to ne desi Skupština se raspušta, a predsednik Skupštine Srbije u roku od dva meseca treba da raspiše izbore, a od dana raspisivanja do dana održavanja treba da prođe od 45 do 60 dana.

Ko je osvojio odborničke mandate

Na izborima odbornike održanim 17. decembra, lista "Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane" dobila je 49 mandata, lista "Srbija protiv nasilja - Dobrica Veselinović - prof. dr Vladimir Obradović" 43, a izborna lista "Dr Miloš Jovanović - Nada za Beograd" sedam mandata.

Izborna lista "Mi - Glas iz naroda, Aleksandar Jerković” ima šest odborničkih mesta, dok je lista "Ivica Dačić – premijer Srbije, Toma Fila - gradonačelnik Beograda" osvojila pet mandata.

Kurir.rs/RTS