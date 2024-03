VUČIĆ O POKRETU ZA NAROD I DRŽAVU: To je ujedinjavanje oko budućnosti Srbije! U narednih 7 dana povući ću neke poteze...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima Srbije, a govorio je i o Pokretu za narod i državu.

- Ja ću u narednih 7 dana sa svoje strane neke pokrete povući. Zamoliti veliki broj ljudi za koji smatram da je važno da budu pozvani, da razumeju poziciju u kojoj se Srbija danas nalazi. Ali da razumeju i nadu i šansu Srbije ukoliko se svi budemo ujedinili. To nije ujedinjavanje oko ministarskih funkcija, poslaničkih mesta, to je ujedinjavanje oko budućnosti Srbije. Želite li da pomognete svojoj zemlji - da li ćete na tome moći da dobijete proviziju ili da zaradite nešto, nećete. Ako želite dobrodošli ste, ako niste, slobodno idite kod ovih drugih, kod njih ćete možda i moći nešto da zaradite, jer samo što nisu došli na vlast kako to govore već 12 godina. Ali oni nemaju nikakvih ideja i ideala.

- Njima je dovoljno da pošaljete mejl, ili da neko objavi tvit, oni će sve to da ponove, niti će narod da pitaju niti ih interesuje šta narod misli. Oni će da služe tuđim interesima. Krenućemo u to. Što se tiče liste Srbija, Beograd ne sme da stane ili SNS-a. Oni će preneti šta je moj stav danas na Predsedništvu stranke. Oni će morati da odgovore na to pitanje kako i na koji način će ići na naredne izbore. Neće biti pokušaja krađe izborne volje kao što je to učinjeno na brutalan način 2008. godine kada je Đilas naterao socijaliste da se odreknu onoga što su potpisali pre izbora. Mi imamo većinu legalnu - čak i delimično legitimnu, ali nedovoljno legitimnu - rekao je Vučić na pitanje o formiranju pokreta.

Bonus video:

00:16 Aleksandar Vučić