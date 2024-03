VI KARAKTERIŠETE SPRSKI NAROD KAO GENOCIDAN, VEĆI SAM PATRIOTA OD SVIH VAS RUSOFILA! Oštra polemika i TEŠKE REČI u programu uživo!

Predsednika Narodne skupštine po svemu sudeći dobićemo do kraja ove nedelje, a glavni favoriti za prvog čoveka srpskog parlamenta su njen doskorašnji predsednik Vladimir Orlić i ministar Nikola Selaković.

Najdalje za desetak dana javnost će biti obaveštena i o sastavu nove vlade. Kada je reč o raspisivanju novih izbora u Beogradu, očekuje se da to bude urađeno u najkraćem mogućem roku, verovatno do kraja nedelje.

Povodom konstituisanja republičke i gradske vlasti u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma, Aleksandar Jerković, odbornik u Skupštini grada Beograda sa liste "Mi - Glas iz naroda - Aleksandar Jerković“ i predsednik pokreta "Nema nazad - Iza je Srbija" i Nebojša Obrknežev, Ruska stranka.

Obrknežev se pozitivno izjasnio o potencijalnim kandidatima za mesto predsednika narodne skupštine.

- Vladimir Orlić je do sada dok je predsedavao Narodnom skupštinom taj posao radio zaista profesionalno. S druge strane ako parlamentom bude predsedavao Nikola Selaković ubeđen sam da neće biti ništa manje dobro. Ipak, ne bih se usuđivao da sada licitiram sa imenima. Bitno je da svi rade svoj posao - rekao je Obrknežev.

Vuletić je ocenio da izlazak maltene kompletne opozicije na jednoj listi nije dobro rešenje.

- Nisam pristalica toga da se govori o jednoj liste. Mislim da je najbolja opcija za opozicione odbornike da svaka kolona osvoji svoj deo podrške i da se to preslika na mandate jer na ovaj način siguran sam da makar 1 do 2 odsto ljudi zbog nekog na listi ne želi da glasa za tu listu. Ako gledamo ovu poziciju gde se vlaste prelama zbog jednog ili dva mandata, ja nisam siguran da bi u takvom odnosu snaga jedna lista koja bi pokupila sve opoziciono što postoji da bi to bio maksimalan rezultat. Mislim da nije prirodno da na jednoj listi budu Pavle Grbović i Miloš Jovanović iz DSS-a.

Jerković je komentarisao kampanju Srbije protiv nasilja koju je ocenio veoma negativno:

- Ono što je po meni žalosno jeste što smo mi umesto nekih konkretnih predloga, recimo Srbije protiv nasilja, videli jedan Đilasov marketinški inžinjering gde vi u nedostatku političara koji imaju harizmu pokušavate da lamentirate nad jednom od zaista najvećih tragedija u ovoj zemlji. Onda angažujete profesionalne glumce i onda pokušavate da izigrate ono što zaista jeste suštuna lokalnih izbora, a to su komunalna pitanja.

Vuletić je prozvao Obrkneževa da zastupa ruske interese s obzirom da njegova stranka nosi naziv ruska stranka, na šta je Obrknežev odgovorio:

- Ne vidim problem u nazivu naše stranke. Mi ne govorimo o Ruskoj Federaciji. Mi smo stranka nacionalne manjine, kao što postoji Savez Vojvođanskih Mađara. Mi predstavljamo rusku nacionalnu zajednicu. U nazivu nam stoji Srbi i Rusi braća zauvek. Ruska federacija nas ne primorava ni na šta. Niti da prekinemo evrointegracije, a zapad nas tera da prekinemo odnose i sa Rusijom, čak i sa Narodnom republikom Kinom.

Vuletić je intervenisao, a zatim se razvila oštra polemika između njega i Obrkneževa:

- A Konuzin kad je pre tri godina na Kosovu govorio imali ovde Srba jel treba ja da reagujem umesto vas? Nemojte molim vas. Ruski uticaj na Srbiju počinje neverovatno da se ostvaruje od 2004. godine.

Obrknežev je ukazao na istorijsko prijateljstvo ruskog i srpskog naroda:

- Preko osamdeset procenata ljudi u Srbiji je za Rusku Federaciju i za Vladimira Putina. Ali to nije taj maligni uticaj koji Evropa spominje. To je jedna realna osnova. Mi imamo istorijsko prijateljstvo sa Rusijom. A što se tiče zapada, da li je nama bilo potrebno ono bombardovanja 1999. godina? Manite me molim vas. Jedna ruska ruka je u UN bila podignuta da ne bismo bili okarakterisani kao genocidan nariod.

Vuletić se ubacio i insistirao da Srbe nikada niko nije hteo da okarakteriše kao genocidan narod:

- Niko nije hteo tako da nas okarakteriše. Vi s takvim stavom karakterišete srpski narod kao genocidan! Sva je individualna odgovornost dokazivana i u haškom tribunalu i na drugim mestima. Nemojte da manipulišete. Ja sam Srbin znate. I veći sam patriota od svih vas koji ovde dovodite rusku politiku.

- Kako kada poredimo osuđenike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa tzv. Kosova i osuđenike iz Srbije. Kakva je tu proporcija. Nikakva. O kakvom Hagu mi pričamo ovde.

Kako je tekla rasprava u emisiji pogledajte u videu:

03:29 VEĆI SAM PATRIOTA OD SVIH VAS RUSOFILA, VI KARAKTERIŠETE SPRSKI NAROD KAO GENOCIDNI! Oštra polemika i TEŠKE REČI u programu uživo!

