KANCELARIJA ZA KiM: Kurti se neće smiriti dok god u južnoj srpskoj pokrajini ima ijednog Srbina

Aljbin Kurti i sprovodioci njegovog plana etničkog čišćenja Kosova i Metohije neće se smiriti dok god u južnoj srpskoj pokrajini ima ijednog Srbina, a to potvrđuje i hapšenje Živorada N. u Kosovskoj Mitrovici, čoveka koji je zajedno sa stotinama Srba svojevremeno proteran iz Vučitrna, saopštila je Kancelarija za KiM Vlade Srbije.

- On je svoj mir pronašao u Mitrovici gde je godinama prodavao na lokalnoj pijaci, da bi danas bio uhapšen pod optužbama za navodno ratni zločin. Živoradu i ljudima poput njega izgleda ne može da se oprosti to što su, uprkos svim strahotama koje su on i njegovi sugrađani srpske nacionalnosti preživeli u Vučitrnu, odlučili da ostanu na Kosovu i Metohiji. Na kraju će Kurti i njegovo inkvizitorsko pravosuđe za ratne zločine goniti i one koji nisu bili ni rođeni u vreme sukoba na Kosovu i Metohiji, jer u njegovim očima svi Srbi su zločinci i vredni progona samim tim što su pripadnici srpskog naroda - navedeno je u jučerašnjem saopštenju Kancelarije za KiM.

Kako se dodaje u saopštenju, na desetine Srba u prošlosti su hapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine, da bi se nedugo zatim ispostavilo da su krivi samo zato što je neko bacio oko na njihovu imovinu ili zato što su nekada nekog pogledali popreko.

- Ova vrsta pravnog linča i zastrašivanja ljudi ne događa se nigde u Evropi, osim na Kosovu i Metohiji, i ako neko misli da će Srbi, koji tamo opstaju uprkos svom nasilju i pritiscima Kurtijevog režima, napustiti pognute glave svoja ognjišta, ne poznaju Srbe - stoji u saopštenju.

Kancelarija za KiM zahteva da međunarodna zajednica Srbima na Kosovu i Metohiji konačno počne da garantuje minimum ljudskih i građanskih prava i uslova za dostojanstven život, i da, kako ističu, spreči zločince iz Prištine da bez dokaza hapse i maltretiraju ljude.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kako piše u saopštenju, je uhapšenom Srbinu obezbedila advokata, i pružiće mu, kao što je to činila u sličnim slučajevima u prošlosti, svu neophodnu podršku i pomoć.

