KURTI NIJE ADEKVATAN SAGOVORNIK I ČOVEK OD REČI! Šutanovac: Svoju politiku sprovodi negde BRUTALNO, negde PUZAJUĆI

Predsednik Saveta za strateške politike Dragan Šutanovac izjavio je danas da je šteta što u Srbiji ne postoji saglasnost bar po pitanjima koja se tiču nacionalne bezbednosti, odnosno što ne postoji razumevanje za temu broj jedan, što je trenutno KiM.

Šutanovac je u emisiji "Uranak" na K1 televiziji rekao da postoji isključivo nadmetanje, odnosno nadmeću se neki koji misle da će biti veći Srbi, ako optuže nekog drugog da je izdajnik.

- Ja ne mislim da je bilo ko po tom pitanju izdajnik, već da svako pokušava da u najboljoj nameri i saznanjima rešava to. Ne mislim da bilo koji lider Srbije izdaje Kosovo, mislim da u datim okolnostima pokušava da izvuče najbolje moguće za našu manjinu koja tamo živi - rekao je Šutanovac.

Prema njegovim rečima to se nekad proširi, nekad se suzi, ali u ovom trenutku deluje da je jako loša situacija, jer, kako je rekao, imate čoveka (prištinski premijer Aljbin Kurti) koji nije pouzdan sagovornik i ne želi da izvrši obaveze koje su potpisane pre 11 godina.

- Govorim o formiranju srpskih opština što je tema na svim sastancima, kako u Briselu, tako i u Vašingtonu. Nema mnogo mogućnosti koje Beograd može da uradi, već treba da nađe način kako bi ti ljudi primili plate, socijalnu pomoć i sve ostalo što njima sleduje, jer taj sistem, kako zdravstveni, tako i školski je nešto što ne bi smeo da ometa niti Kurti, niti bilo ko, jer u Srbiji postoje strane škole i bolnice i sve funkcioniše - rekao je Šutanovac.

Šutanovac kaže i da su Priština i Kurti pod određenim vidom sankcija kako SAD, tako i EU, kao i da je njima jasno da Kurti nije adekvatan sagovornik i čovek od reči, na šta je on upozoravao od prvog dana, kada su mnogi u Beogradu mislili za Kurtija da dolazi neko ko nije učestvovao u ratovima i ko će biti razumniji i mekši u odnosu na potrebe svih građana koji žive na Kosovu.

- Nažalost, desilo se upravo suprotno. Kurti ima svoju politiku koju sprovodi negde brutalno, negde puzajući. Nažalost, postoji taj veliki rat u Ukrajini, pa je fokus velikih sila najviše okrenut ka tamo, kao i u Izraelu, ali mislim da je na zapadu konačno prepoznato da je Kurti faktor nestabilnosti i da s njim mora da se radi mnogo ozbiljnije i da se na drugi način vrše pritisci koji će dovesti do nekog rezultata - rekao je Šutanovac i pojasnio da to prepoznaje u izjavama pomoćnika državnog sekretara SAD Džejmsa O'Brajana.

Šutanovac ističe da je izjava O'Brajana da se Priština ne ponaša partnerski i da oni neće biti partneri sa takvom zemljom izuzetno ozbiljna poruka za Kurtija i njegovu vladu.

foto: EPA Georgi Licovski

- Razlog je pre svega odnos Kurtija prema Srbima. Slične poruke stižu i iz Brisela, ali oni trenutno nemaju rešenje za probleme čak ni u zemljama EU, a onda imaju problem i u Ukrajini. Više se nadam u snagu moći da se stvari pomeraju pozitivno, da to stiže iz Vašingtona - rekao je on.

Dodaje da Kurti na dosta očit način, sprovodi svoju politiku iseljavajući i otežavajući život Srbima na KiM.

- Svako ko misli da to možemo da rešimo sa vojskom i snagama, definitivno greši. Na nama je da sve vreme držimo fokus na činjenici da sve to što Kurti radi šteti nama i regionu. Ono što je do nas je da se to relativno dobro radi, ali mi nemamo instrumente još od 1999. godine - rekao je Šutanovac.

Ocenjuje i da su Kurti i albanski premijer Edi Rama u nekom takmičenju ko je veći Albanac i ko je lider Albanaca.

- Kada Rama kaže da će da interveniše ako neko napadne Kosovo, što je potpuno izlišna izjava, od člana Vlade dobijate odgovor da je vojska Kosova jača od vojske Albanije i tu vidite da se oni nadmeću ko će biti lider svih Albanaca sveta, i to je nešto što onda ide na štetu građana koji žive na Kosovu, tu mislim na sve. Komplikuju se stvari u celom regionu, jer nije nepoznata stvar da pokret ili stranka koju vodi Kurti u svom programu ima zacrtano formiranje velike Albanije, koja bi stvorila dosta nestabilnosti, ako ne čak možda i izazvala oružane sukobe na prostoru na kojem živimo mi, Severna Makedonija, nije nemoguće Grčka, Crna Gora, tako da su to stvari koje su ozbiljne - rekao je Šutanovac.

foto: EPA Georgi Licovski

S druge strane, rekao je, postoje interesi da se na Balkanu naprave problemi ne bi li se kao u Gazi, ili sa Hutima u Jemenu, skrenula pažnja sa ovog velikog rata koji se odigrava na prostoru Evrope, a koji je najrazarajući rat od 1945. godine kod nas.

Na pitanje da li je postojala mogućnost da se između Beograda i Prištine reši situacija, on je rekao da jeste u Vašingtonu postojala mogućnost da se taj problem reši pre izbora u Americi, ali da je situacija na Bliskom istoku to poremetila i odložila.

Šutanovac smatra i da je moguće da će se, ukoliko se nakon izbora u SAD dogode promene, ići oštrije prema Kurtiju i administraciji, ali i da smatra da oštro ide i administracija Bajdena.

- Mislim da mi imamo tu nesreću da smo samo jedan od manjih problema u odnosu na probleme širom sveta i nismo u fokusu najvažnijih političara sveta - rekao je Šutanovac.

Kako je rekao, albanski lobisti u Evropi, ali i u Americi i posebno u Velikoj Britaniji decenijama rade u svom interesu i kao primere naveo kongresmenku Aleksandriju Ortez koja je, pod uticajem lobista, u javnost iznela netačne podatke o silovanjima na Kosovu, ali i Roberta Menendeza koji je bio na veoma odgovornoj poziciji u Senatu i koji je odlučivao o određenim stvarima po pitanju Srbije.

- Taj čovek je trenutno pod istragom, podneo je ostavku i čeka ga suđenje. FBI je Menandeza pripremio za ozbiljno suđenje i kaznu - rekao je Šutanovac.

Kurir.rs/TV K1/Prenosi: A.Ć.