PREDSEDNIK GRADSKE IZBORNE KOMISIJE RAZREŠIO DILEMU: Evo kad je poslednji rok da se raspišu izbori u glavnom gradu

Iako izbori za grad Beograd nisu raspisani, prvi datum koji se pominje kao mogući za održavanje izbora jeste 28. april. Izvesno je da od ponedeljka teče rok od mesec dana za raspisivanje izbora.

Po Zakonu o lokalnoj samoupravi to treba da uradi predsednik Skupštine Srbije, ali on još nije izabran. Očekuje se da će se to dogoditi na sledećoj konstitutivnoj sednici republičkog parlamenta.

Prvo što bi predsednik mogao da uradi istog ili sledećeg dana jeste da raspiše izbore za Skupštinu grada Beograda. Izbori bi tako mogli da se održe od 12. marta najranije za 45 dana, a najkasnije za dva meseca.

- Zakonom predviđen rok je mesec dana da se raspišu izbori. Dakle, poslednji rok da se raspišu izbori je 3. april 2024. godine. Ako se ide na najkraći rok, ja zaista ne znam kada će to biti, to bi onda mogao da bude neki 28. april, a maksimalni rok ukoliko raspiše 13. aprila je 13. jun 2024. godine - kaže za RTS Zoran Lukić, predsednik Gradske izborne komisije.

Hoće li se gradski održati zajedno sa opštinskim?

Kako u junu ističu mandati odbornika u beogradskim opštinama, nameće se pitanje da li će se istog dana kada i gradski održati i redovni opštinski izbori.

- Za lokalne organe vlasti na teritoriji grada Beograda, odnosno za gradske opštine, otprilike rokovi da se održe izbori su krajem juna, početkom jula. A ovde smo videli da su rokovi malo raniji, tako da gotovo je sigurno nemoguće da budu sprovedeni zajedno izbori za lokalne organe vlasti u gradu Beogradu i za gradske opštine. Privremeni organ koji postoji, koji će nastaviti da radi, potpuno je vlasan da raspiše i te lokalne izbore za izbor odbornika gradskih opština, odnosno njihove skupštine - rekao je Lukić.

Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, dok se ne izaberu organi vlasti u Beogradu, gradom će upravljati i dalje Privremeni organ koji ima nadležnosti gradonačelnika, Gradskog veća i Skupštine grada.

Što se tiče novih izbora u Beogradu, čim se raspišu, Gradska izborna komisija dužna je da u roku od tri dana obezbedi obrasce za kandidovanje, kako bi izborne liste imale 20 dana do održavanja izbora.

