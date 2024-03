"IZBOR ANE BRNABIĆ JE LOGIČAN, KAO I JEDNA KOLONA SNS I SPS" Političari najavili da li će biti iznenađenja u predizbornoj kampanji

Predsedništvo Srpske napredne stranke odlučilo je sinoć da dosadašnja premijerka Ana Brnabić bude kandidat te stranke za šefa parlamenta, dok će kandidat naprednjaka za gradonačelnika Beograda za predstojeće beogradske izbore ponovo biti Aleksandar Šapić.

O tome ko će biti mandatar za sastav nove vlade znaće se za sedam do deset dana.

Na temu predstojećih beogradskih izbora u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i član GO SNS, Nikola Nikodijević, predsednik Gradskog odbora SPS i Borislav Antonijević, poslanik i odbornik sa liste "Mi - Glas iz naroda"

foto: Kurir televizija

Marinković kaže da ga nije iznenadio predlog Ane Brnabić za predsednika parlamenta Srbije:

- Nije me iznenadila ova odluka s obzirom da ja poznajem gospođu Brnabić iz vremena kada je bila u privatnom biznisku dok još nije postala premijer. Svakako se nameće kao jedno logično rešenje kao neko ko je prekaljeni borac i ko je na uspešan način vodio Vladu republike Srbije u periodu koji je bio jako izazovan i geopolitički i ekonomski - rekao je Marinković i dodao:

- Ona je neko ko ume da pravi mostove, ali i neko ko ume da se bori za ideje I platformu Srpske napredne stranke. Rezultati Vlade republike Srbije opredelili su rukovodstvo SNS da se opredeli za nju. Već za nekoliko dana možemo da očekujemo sednicu republičke skupštine na kojoj će predsednik parlamenta biti izabran.

foto: Kurir televizija

Nikodijević smatra da je u aktuelnim okolnostima sasvim logično da SNS i SPS izađu na izbore u jednoj koloni:

- Kad su u pitanju SPS i SNS tu nema previše iznenađenja ni po pitanju kadrova niti po pitanju kampanje koju ćemo voditi. Kao što smo najavili 17. decembra na izbore izlazimo sa vizijom za razvoj Beograda, sa infrastrukturnim projektima i sa brigom o ljudima kao što smo činili prethodnih godina. Najverovatnije ćemo ići u istoj koloni sa SNS. Sasvim je logično da kad su ugroženi državni i nacionalni interesi doće do nacionalnog okupljanja.

foto: Kurir televizija

Antonijević je izričit u tome da se stav njegovog pokreta neće menjati:

- Mi smo rekli da nećemo dati podršku zajedničkom formiranju vlasti ni jednoj ni drugoj strani i da, taj stav se neće promeniti. Kako ćemo opstati u političkom životu to ne znamo. Naš politički životi još uvek nije ni počeo. Zašto? Zato što ovi iskusni političari to tako žele. Naš politički život je trebalo da počne formiranjem skupštine grada Beograda. Da se to desilo i da je izabran predsednik skupštine on je mogao da proglasi da li će i kada biti novi izbori, ali nekome to ne odgovara.

01:21 IZBOR ANE BRNABIĆ JE LOGIČAN, KAO I JEDNA KOLONA SNS I SPS Političari najavili da li će biti iznenađenja u predizbornoj kampanji

Kurir.rs

