GORAN VESIĆ BEZ ZADRŠKE O ZORANU ĐINĐIĆU I ALEKSANDRU VUČIĆU! Evo šta kaže aktuelni ministar o obojici

Član Predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je danas da isti ljudi koji su napadali Zorana Đinđića, koji je ubijen na današnji dan pre 21 godinu, danas koriste isti rečnik i kada napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, optužujući ga da je nacionalista.

- Isti ti, 80 odsto njih, su napadali Zorana, koji je poslednjih meseci svog života prolazio kroz harangu, od plaćenih novinara mafije, ali i od ovakvih koji su isti rečnik koristili za Đinđića govoreći mu da je nacionalista - ocenio je Vesić.

Prema njegovim rećima, Đinđić je bio čovek koji je rešavao probleme i bio "realpolitičar“.

- Kao što to čini Vučić sada. Sličan je način na koji se odnose prema problemima, jer je za političare malih zemalja važno da razumeju odnose u svetu i zaštite interese svoje zemlje. To je Đinđić razumeo, a to Vučić radi perfektno. Đinđić je vratio Srbiju u UN, počeo pregovore sa EU, tada su započete reforme. Danas pregovaramo sa EU, imamo značajno mesto u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Vučiću - rekao je Vesić.

On je dodao da je Đinđić bio posvećen „običnom čoveku“ i da je govorio da ne postoji narod zbog političara, već političar zbog naroda.

- Ako se bavite javnim poslom, onda rešavajte probleme. Takav je i Vučić, ode u Pambukovicu, a onda da razgovara sa Si Đinpinogom. Sve je to politika, nema malih poslova, nema ničeg što je ispod časti, važno je da se rešavaju problemi ljudi - istakao je Vesić.

