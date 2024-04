"ZBOG OVE 3 KLJUČNE STVARI JE VUČEVIĆ IDEALAN KANDIDAT ZA PREMIJERA!" Stručnjaci smatraju: Izbor je bio očekivan

Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da za mandatara za sastav nove vlade predloži potpredsednika Vlade Srbije i ministra odbrane Miloša Vučevića, koji je i predsednik Srpske napredne stranke, nije iznenadila političke analitičare, koji ističu da je Vučević stabilna politička ličnost koja će u dobroj meri dobro sarađivati sa predsedikom Srbije, što je, kako smatraju, neophodno da bi vlast funkcionisala.

O ovoj temi govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije: Saša Radulović, predsednik "Dosta je bilo", Miloš Terzić, član predsedništva SNS-a i Nemanja Zavišić, iz Centra za društvenu stabilnost.

- Mislim da je izbor Miloša Vučevića za mandatara za sastav nove vlade Srbije logičan i potpuno očekivan s obzirom da je gospodin Vučević predsednik Srpske napredne stranke koja je na decembarskim izborima, na parlamentarnim izborima ubedljivo pobedila. Dakle, obezbedila je apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije, 129 od 250 mandata. On je bio prvi na toj listi, on je nekako predsednik stranke koja je deo predsednikovog tima već više od 10 godina, jedan je od najbližih saradnika predsednika Vučića. Osoba njegovog velikog ličnog poverenja i mislim da je to bio očekivan, bar za mene lično, očekivan izbor predsednika - rekao je Zavišić i dodao:

- Ono što očekujem u narednom periodu je da vlada koju formira Miloš Vučević bude vlada političkog kontinuiteta. Da radi zajedno sa predsednikom Vučićem kao jedan jedinstven tim i da se nastave svi oni projekti koji su započeti u prethodnom periodu.

Terzić se osvrnuo na dobre osobine Vučevića zbog kojih je on idealan kandidat za premijera.

- Sećate se da je predsednik Aleksandar Vučić još pre dve godine oročio mandat još uvek vlade u tehničkom mandatu i da je već tada rekao da je najozbiljniji kandidat za novog premijera gospodin Miloš Vučević. Ono što njega kandiduje sigurno jesu rezultati koje je postigao i kao gradonačelnik Novog Sada, ali i kao ministar odbrane. Ja moram iskreno da budem što se meni najviše sviđa kod Miloša Vučevića i zašto smatram da je to najbolji izbor i logičan izbor u ovom trenutku. Jeste i to što će nastaviti politiku kontinuiteta u odnosu na rezultate koje je postizala SNS i sve prethodne vlade u narednom periodu. Jeste i to što ćemo nastaviti tim putem da ekonomski, politički i vojno dalje snažimo našu državu. Ali, meni se najviše dopada to što je on nacionalista. Da budem potpuno iskren, on ima to državotvorno u sebi i posebno zbog toga što nas u budućnosti očekuju zaista veliki izazovi po pitanju Kosova i Metohije, po pitanju Republike Srpske - rekao je Terzić.

Radulović se dotakao očekivanja od budućeg premijera.

- Sasvim je prirodno da predsednik stranke koja je pobedila na izborima bude i kandidat za premijera. To je tako u svim uspešnim zemljama u svetu, tako da ovo nije nešto neočekivan. Diskutovalo se o tome. Kako će raditi, to ćemo videti. Ja se nadam da će biti promena u različitim oblastima. Jedna od prvih je da dobijemo malo mirniju kulturu dialoga u društvu. Mislim da je to jedna od velikih grešaka odlazeće premijerke, odnosno sadašnje predsednice Skupštine, koja to nije uspela da uradi. Da imamo malo mirnije tonove. Sada smo malo pr ečuli ove važne stvari. Situacija je teška u svetu. Za Srbiju nikad nije bila lagana, nije ni sada. Nama je potreban neki konsenzus među i političkim akterima oko najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja - rekao je Radulović.

