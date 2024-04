BRNABIĆ NAKON KOLEGIJUMA U SKUPŠTINI: Prihvatili smo dva od tri zahteva opozicije

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić je na konferenciji za medije rekla da su odmah i u načelu prihvaćena dva od tri uslova, koje je opozicija okupljena oko koalicije Srbija protiv nasilja (SPN) iznela na današnjem kolegijumu.

Pošto opozicija ne odustaje ni od trećeg zahteva, za šta je dala rok do srede da se o njemu razmisli, Brnabić je kazala da je to ultimatum i da se do srede ništa neće promeniti.

„Umesto da razgovaramo o preporukama ODIHR-a, predstavnici opozicije grupisani oko SPN su nam doneli svoje zahteve“, kazala je Brnabić.

Kako je navela, ti zahtevi su:

1. Formiranje komisije koju bi činili predstavnici vlasti, opozicije i relevantne organizacije civilnog društva, a koja će imati izvršna ovlašćenja da vrši kontinuirani nadzor nad biračkim spiskom, stalnu kontrolu i reviziju biračkog spiska.

2. Da javni servis započne odgovorno i profesionalno izveštavanje.

3. Istovremeno održavanje svih lokalnih izbora u onim opštiinama i gradovima gde nisu održani u decembru.

Brnabić je istakla da je poslanička grupa SNS odmah u načelu prihvatila dva od tri zahteva i to prvi i drugi.

Kada je u pitanju birački spisak, ona je kazala „dajte nam metodologiju da dogovorimo do srede, imamo komisiju, neka odmah radi na kontroli“. Napomenula je da samo treba definisati šta su „izvršna ovlašćenja“ kako se neke stvari ne bi duplirale.

Prema rečima predsednice Skupštine, odmah je prihvaćen i drugi zahtev. Ona je navela da ni SNS nije zadovoljan radom RTS i da su naprednjaci predložili sastanak sa predstavnicima javnog servisa, ali i sa predstavnicima televizija N1 i Nova S, za koje je rekla da su važne za Beograd i da se izveštaj ODIHR-a referiše i na njih.

Poslednji i sporni zahtev opozicije je treći, za koji Brnabić kaže da nemože biti prihvaćen i da se do srede ništa po tom pitanju neće promeniti.

„Treću tačku ne možemo da prihvatimo jer zadire duboko, duboko u demokratske norme i principe. Traži se da se nekome nasilno skrati mandat ili produži mandat, što je otvaranje ‚pandorine kutije‘ kada imate vlast koja samo ovako pucne prstima skrati ili produži mandat. Onda nemate više ni demokratiju, ni Ustav, ni osnovne demokratske norme ni principe“, kazala je predsednica Skupštine.

Ističe da se stav oko toga neće promeniti do srede „jer se nećemo igrati s izborima“.

„Krajnji datum je 2. jun, svi ostali izbori biće objedinjeni kada im bude vreme. Oni su rekli ili ova sva tri zahteva ili nema o čemu da se govori. To je ultimatum, ja ih pozivam da razmisle još jednom i da nastavimo da govorimo o ODIHR preporukama“, poručila je predsednica Skupštine.

