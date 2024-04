NAKON RAZLAZA SA ĐILASOVIM POSLANIČKIM KLUBOM LEPA NINA TEŠI PAVLA GRBOVIĆA! Pogledajte kako izgleda supruga lidera PSG

Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG), od juče je u žiži javnosti nakon što je u Skupštini Srbije ostao bez poslaničkog kluba.

Naime, poslanička grupa Stranka slobode i pravde - Pokret slobodnih građana se razdvojila, na zahtev SSP. Tako je formiran poslanički klub SSP, bez PSG, a Grbović i dvoje njegovih stranačkih kolega postali su samostalni poslanici.

Međutim, Grbovića ima ko da uteši. On je u braku sa prelepom Ninom, a venčali su se 3. septembra 2022. godine.

Njihovo upoznavanje je veoma interesantna priča, a dogodila se na protestima, kada su demonstranti upali u zgradu RTS-a.

- Krenuo je protest, mi smo se odvojili, otišli na pivo, nešto pričali. Ja ušao na Tviter i video njen tvit, kaže da su uleteli u RTS. Ja sam rekao da moramo biti tamo iz PSG-a... Meni je prišla jedna ženska osoba, do tada nepoznata, i kao rekla mi je – Ja sam Ninočka sa Tvitera. Ja sam joj rekao – ćao - ispričao je svojevremeno Grbović u jednom podkastu.

Njegova supruga je navela:

- Ja sam mu se javila, on bio u kožnoj jakni, a on meni kao ćao. Mislila sam da je neprijatan čovek i da mu se više nikada neću javiti.

Grboviće je potom kazao:

- Sutradan smo se ponovo videli na drugom protestu, a nedelju dana kasnije smo seli i pričali i upoznali se.

Nina je tada ispričala:

- Krećemo se u istim krugovima, bavimo se sličnim poslovima. Mnogo su nas povezale iste vrednosti. To jako znači. Nije nas politika spojila, to bi zvučalo bezveze, on je lep, pametan dečko koji mi se dopao, dopao bi mi se i da se ne bavi ovim poslom, isto kao i ja njemu, ali definitivno da je važno što imamo ista interesovanja.

Kurir.rs

