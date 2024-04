PREDSEDNIK VUČIĆ: Rezolucijom o Srebrenici otvoriće Pandorinu kutiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će najdominantnije svetske sile lobirati za rezoluciju o Srebrenici u UN, ali da će im se Srbija suprotstaviti snažnije nego što misle.

Govoreći o glasanju u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope o zahtevu Prištine za prijem u tu organizaciju predsednik Srbije kaže da se to predstavlja kao normalan sled.

"Što se Saveta Evrope tiče tamo nam sada kažu da je to normalan proces i da tako piše, pa piše i da treba da se formira ZSO, pa ste to zaboravili", kaže Vučić.

Predsednik kaže da je poslato mnogo papira i mnogo objašnjenja na razne adrese, i da će nastaviti to da čine.

"Dobio sam zbog toga puno poziva, sada žele da promene pristup, žele kompromis, ali oko nekih stvari nema kompromisa", rekao je Vučić.

Kada je reč o Rezoluciji o Srebrenici predsednik Vučić kaže da će se time otvoriti Pandorina kutija.

"Otvorili su Pandorinu kutiju. Pa svake godine će da imaju samo predloge rezolucije o genocidu počinjenih nad našim narodom, nad sovjetskim narodom i tako dalje. Pa kako ćete da objasnite da nije genocid? Ubijete preko 20 miliona sovjetskih građana. Oni kažu čak i do 27. Nije ni važno, dakle, da li je 22, 25, 27 ili 28 miliona ljudi. Kad kažem nije važno, naravno da je važno, ali kako ćete reći da to nije genocid, a reći ćete za ono o čemu vi govorite za osam hiljada ljudi? Kako ćete to da objasnite nekome? A kako ćete da objasnite da nije genocid nad Jermenima, sa milion i po ubijenih Jermena koje su Turci pobili? I Turci su naravno sponzori rezolucije protiv nas. Ali nije to protiv nas, to je civilizacijska vrednost. Biće mnogo civilizacijskih vrednosti u budućnosti", naglasio je predsednik Srbije.

Vučić kaže da NATO zemlje nikada ne bi mogle da nas pobede u Ujedinjenim nacijama dok se ne ujedine sa islamskim zemljama.

"Dobar deo islamskih zemalja, koje inače ne bi glasale protiv nas, sada će glasati. A ne zaboravite, ta mala slobodarska zemlja je otvoreno govorila o tim zločinima koji su se dogodili u Srebrenici. Ne zaboravite da mi nikada to nismo krili. Za razliku od svih drugih mi smo položila cvet, a niko nikada nije došao u Bratunac", rekao je Vučić.