KOMPROMIS: VLAST PRIHVATILA SVE ZAHTEVE OPOZICIJE: Beogradski i lokalni izbori 2. juna! Evo šta kažu iz "Srbije protiv nasilja"

Foto: Printscreen/Video Plus

Kompromis je napravljen, beogradski i lokalni izbori biće spojeni, a građani će na birališta izaći 2. juna. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ovom odlukom još jednom izašla u susret delu opozicije okupljene oko koalicije "Srbija protiv nasilja", koja je insistirala na spajanju glasanja.

S druge strane, predstavnici opozicije juče su na ovu odluku različito reagovali - dok su jedni za izlazak na izbore, drugi i dalje pominju bojkot, a konačnu odluku trebalo je, kako su najavili, da donesu sinoć, na sastanku.

Predsednica parlamenta saopštila je juče da je donela odluku da prihvati zahteve opozicije okupljene oko koalicija "Srbija protiv nasilja" i NADA i da svi preostali lokalni i beogradski izbori budu održani 2. juna. Poručila je da će lokalne izbore raspisati u nedelju.

Brnabićeva je pojasnila da će to zahtevati izmenu člana 35 Zakona o lokalnim samoupravama i da očekuje da se u subotu usvoji taj zakon kako bi se raspisali izbori.

Presedan

- Očekujem da taj predlog za izmenu i dopunu zakona o lokalnim izborima potpiše najveći broj poslanika do sada, da s tim predlogom idemo zajedno i da pokažemo to jedinstvo u teškim trenucima za Srbiju, za naš narod i za sve naše građane - rekla je ona.

Brnabićeva je dodala da je odluku o izborima donela u konsultacijama s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je njegova poruka bila da je za zemlju najvažnija stabilnost.

foto: Printscreen/Video Plus

- Mislim da je ovo način da dođemo do te stabilnosti i da nastavimo ovako, a takođe da svim našim građanima pokažemo da smo ozbiljni i odgovorni ljudi. Verujem da će biti mnogo onih koji će reći da su oni dobili sve što su tražili, da su pobedili, da mi reagujemo samo na pritisak. Ja verujem da je ovo pobeda svih onih koji su pokazali ozbiljnost i da je samim tim ona još važnija - navela je ona i dodala:

- Jedva čekam da zajedno potpišemo ovaj zakon. To će biti lep presedan i da zajedno glasamo o ovom zakonu.

Lekovito

Predsednica parlamenta je navela i da je odluka da se svi preostali lokalni i beogradski izbori održe 2. juna presedan i da, prema njenom mišljenju, nije najbolji demokratski presedan, ali da će biti lekovit za našu zemlju.

Ocenila je da je opozicija dobila skoro sve što je želela, ali da je vlast pokazala ozbiljnost i zahvalila je svima onima iz opozicije koji su želeli da učestvuju u tome.

Istakla je da je odluku o održavanju izbora u isto vreme donela zbog teške situacije u kojoj se nalazi naša zemlja, da su pritisci svakodnevni i da su nam potrebni unutrašnja stabilnost i jedinstvo.

- Treba svi da prekinemo, koliko god možemo, da se delimo i da predstavimo jedan ujedinjeni front koji se bori za nacionalne interese - rekla je ona i dodala:

- Da je drugačija okolnost u kojoj se nalazi Republika Srbija, verujem da bi i moja odluka bila drugačija.

Kompromis

S druge strane, predstavnici opozicionara juče su različito reagovali, a konačnu odluku o izlasku na izbore tek treba da saopšte.

foto: Beta Milan Obradovic

Radomir Lazović, kopredsednik Zeleno-levog fronta, komentarišući odluku vlasti o spajanju svih lokalnih izbora 2. juna, kazao je da je to "veliki korak ka kompromisu".

- Smatram da je ovo način da se krene dalje i da se izađe iz krize. Obećali smo da ćemo učiniti sve da se izbegne bojkot, jer smatramo da je to loše rešenje. Bez obzira na to što situacija nije idealna, ovo je korak u dobrom pravcu. Naterali smo SNS da ustukne - naveo je on.

Predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš najavio je da će ta koalicija doneti zajedničku odluku i naveo da je njegovo lično mišljenje da to nije dobra ponuda.

foto: PSG

Pavle Grbović, lider PSG, nagovestio je, makar sudeći prema izjavi, izlazak na izbore 2. juna.

- Važno je da je ovo prvi konkretan ustupak od strane vlasti. Očekujemo i da komisija za reviziju biračkog spiska bez odlaganja počne s radom. Pa da u junu oslobodimo Beograd, ali i mnoge druge opštine u Srbiji - rekao je Grbović za Danas.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković poručio je juče u razgovoru za Kurir da je ovo "častan i razuman kompromis koji časna i razumna opozicija treba da prihvati".

- Odbijanje pružene ruke je izraz političke neodgovornosti, iracionalnosti, dokaz političke nemoći i strah od volje naroda. Opozicija je dobila sve što je htela: uvid u birački spisak i njegovo sređivanje, istovremene izbore i mogućnost da se još bolje predstavi na Javnom servisu. Dakle, pozicije su im bolje, a zahtevi uvaženi. Ako odbiju izbore, to je jasan signal da se boje volje naroda i da su neskloni demokratskom procesu - istakao je on.

Miloš Parandilović Bojkot izbora je besmislen foto: Kurir TV Poslanik koalicije Srbija protiv nasilja i predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović rekao je juče da će kolegama iz opozicije predložiti da se izađe na izbore koji će biti održani 2. juna. - Bojkot izbora je besmislen. Smatram da opozicija mora da se bori. Niko za Srbijom neće zaplakati ako nama do nje nije stalo - rekao je on.

Kurir.rs