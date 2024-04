UŽIVO SVI IZBORI SE ODRŽAVAJU 2. JUNA: Ana Brnabić donela odluku - "U konsultacijama sa predsednikom prihvatam predlog opozicije"

Foto: Printscreen/Video Plus

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obraća se javnosti na konferenciji za medije koja je zakazana u 12 časova.

Ana Brnabić je na početku obraćanja rekla da je nakon 17 dana razgovora sa svim poslaničkim grupama, i iscrpljivanja svih mogućnosti razgovora, donela odluku da prihvati zahtev opozicije grupisane oko Srbije protiv nasilja.

- Donela sam odluku u konsultacijama sa predsednikom Srbije. To znači da ćemo sve izbore raspisati zajedno sa beogradskim izborima, i biće održani 2. juna. To će zahtevati izmene i dopune zakona. Očekujem da te predloge potpiše najveći broj poslanika do sada, da sa tim predlogom idemo zajedno i pokažemo jedinstvo - rekla je ona.

foto: Printscreen/Vesti

Ana Brnabić je dodala da se nada da će u subotu biti usvojene ove izmene zakona, i da će u nedelju biti raspisani izbori.

- U konsultacijama sa predsednikom Vučićem, bilo je potpuno jasno iz njegovih reči da je u ovom trenutku za zemlju najvažnija stabilnost. Razgovori su bili lekoviti, i hvala svima koji su učestvovali u njima - istakla je predsednica Skupštine.

Kaže da će biti mnogo onih koji će likovati i tvrditi da su pobedili, i rekla je da je ovo pobeda svih onih koji su pokazali ozbiljnost.

- To će nam omogućiti da se bavimo stvarima koje su od nacionalnog interesa. Ja želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u razgovorima. Na momente su bili teški, ali pokazali smo ozbiljnost i da možemo da radimo zajedno. Ja sada očekujem najveću moguću podršku poslanika vlasti i opozicije da zajedno podnesemo izmene i dopune zakona, i da glasamo o tome - rekla je Brnabićka.

Ona je rekla da ovo nije dobar presedan, i dodala da je u ovom trenutku situacija u kojoj se nalazi naša zemlja izuzetno teška.

- Pritisci su raznovrsni, kontinuirani, i dolaze sa raznih strana. Nama treba što veća stabilnost i unutrašnje jedinstvo, politička kohezija. Treba svi da prekinemo da se delimo, i da predstavimo ujedinjeni front koji se bori za nacionalne interese. Vreme i energiju za nacionalna pitanja dobijamo na ovaj način - istakla je predsednica Skupštine.

Ana Brnabić kaže da je dobro da se na kraju dijaloga postigne rezultat.

- 17 dana sam se trudila da pričamo o različitim opcijama. Ja ne mislim da je ovo najbolja opcija, mislim da je mnogo bolja opcija bila ona koju smo mi predložili. Da Beograd bude kada mu je vreme, a da svi ostali izbori budu u drugom dogovorenom terminu. Ali nije postojala volja da se to uopšte razmatra. Davala sam sve od sebe, imali smo rok do 18. aprila - podseća ona.

foto: Printscreen/Video Plus

Predsednica Skupštine kaže da je dogovor mogao biti postignut i ranije da je opozicija bila fleksibilna da čuje šta vladajuća većina ima da kaže.

- Ali oni o tome predlogu nisu hteli da razgovaraju. Protiv Ustava je da ja prekinem svake izborne radnje, tako da je ovo bio jedini način da postignemo dogovor. Imamo dosta teških vesti ovih dana, ali danas je dobar dan za politiku i demokratiju u Srbiji - ističe Ana Brnabić.

Što se tiče preporuka ODIHR-a, ona kaže da će se nastaviti konsultacije po tim pitanjima.

- Kao što sam rekla, jutros je služba Narodne Skupštine nastavila razgovore sa svim poslaničkim grupama o formiranju tela. Biće formirane u najkraćem mogućem roku. To se nastavlja nesmanjenom dinamikom. To je posao Narodne Skupštine, imamo konsenzus, i to slaganje nam je pomoglo da postignemo dogovor oko drugih stvari - rekla je ona.

Predsednica Skupštine kaže da će biti formirano radno telo za birački spisak, i biče potpuno inkluzivno.

- Ne odustajem ni od medijske scene. Koliko sledeće nedelje možemo da pozovemo medijske kuće i da razgovaramo. Ne da utičemo na uređivačku politiku, ali da pričamo. Opozicija oko SPN misli da je javni servis na strani SNS, mi mislimo da je javni servis prilično bolećiv na opoziciju. Nastavljamo da radimo na tome - dodaje Ana Brnabić.

Ističe da je odluka samo njena, i da ju je donela nakon brojnih konsultacija sa predsednikom Vučićem.

- Ja sam juče posle sastanka odletela u London, imala veoma važan sastanak sa predstavnicima Nigerije, ta zemlja nam je važna u borbi za istinu. Potom sam se vratila u Beograd i pričala sa predsednikom. I na kraju sam donela odluku, ja mislim da je odluka dobra. Mislim da je predlog koji smo mi dali bio bolji, ali važno je da smo postigli dogovor - kazala je ona.

Dodala je da je i predsednik Vučić više puta insistirao na dogovorima i razgovorima, i isticao važnost stabilnosti u ovom trenutku.

- To je bila i njegova poruka meni, i pokazali smo da je najvažnija stabilnost, a i da smo ozbiljni ljudi - kaže Ana Brnabić.

foto: Printscreen/Video Plus

Predsednica Skupštine je na pitanje šta će biti sa ljudima koji su menjali prebivalište u poslednjih 6 do 12 meseci rekla sledeće:

- To je jedan od zakona o kome treba da razgovara radno telo. Da li će stići za beogradske izbore, zavisi od radnog tela. Da li ćemo menjati taj zakon, da. Samo treba da se postigne dogovor. Birački spisak će biti otvoren i transparentan, komisija će raditi do tada - dodala je ona.

Govoreći o najavama komandanta NATO da će poslati dodatne trupe na Balkan, istakla je da je to zabrinjavajuća poruka.

- Upravo NATO snage guraju rezoluciju o genocidu u Srebrenici, i znaju da će eventualno usvajanje toga izazvati dodatne nestabilnosti u BiH. I spremaju se na to, znajući da bi to bilo podrivanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Eskalacija se sprečava dogovorom, dijalogom, a ne akumuliranjem trupa - rekla je Ana Brnabić.

Ona kaže da veliki, silni i moćni ne poštuju pravila i procedure, i misle da mogu sve da reše trupama i nasiljem.

- Ima još vremena, ja se nadam da će čuti poruku da moraju da naprave dogovor i konsenzus. Oni zaobilaze Predsedništvo BiH, i direkno time krše Dejtonski sporazum. I na sve odgovaraju trupama - dodaje predsednica Skupštine.

Rekla je da predsednik Vučić bukvalno radi dan i noć, i da priča sa predsednicima i premijerima raznih zemalja.

- Priča sa ekspertima iz raznih polja, svi su se aktivirali pošto će ovo biti presedan koji će otvoriti pandorinu kutiju. Mi svi ostali treba da mu pomognemo u tome - ističe ona.

Ana Brnabić je komentarisala i privođenje četvorice policajaca tzv. Kosovske policije.

- Ne znam mnogo detalja, bukvalno sam sa sastanaka išla na letove, pa se vraćala na razgovor sa predsednikom. Dakle nemam informaciju, ali mogu da pohvalim pripadnike MUP, da kažem da rade svoj posao, na kraju krajeva ti ljudi podrivaju ustavni poredak Republike Srbije. Imate ljude Srbe na KiM koji ne podrivaju ničiji ustavni poredak, zato što žive na svojoj zemlji, pa ih šikaniraju svaki dan. Kadija ih tuži, kadija im sudi - rekla je predsednica Skupštine.