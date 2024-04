PETER STANO PORUČIO PRIŠTINI: Osnivanje Zajednice srpskih opština je hitno!

Portparol Evropske unije Peter Stano, povodom 11. godišnjice Briselskog sporazuma, rekao je da sve dogovore postignute u okviru dijaloga treba primeniti, dodajući da njihovo nesprovođenje donosi ozbiljne posledice po celokupno stanovništvo obe strane.

Stano je istakao da je pitanje ZSO suštinsko i hitno za implementaciju.

- U istoriji dijaloga imamo niz jubileja. Nedavno smo obeležili prvu godišnjicu Ohridskog sporazuma, a u slučaju ovog sporazuma jasno smo stavili do znanja da je implementacija ključna, što važi i za druge sporazume. Oni moraju biti sprovedeni. Pitanje ZSO je jedno od suštinskih i hitnih pitanja, a EU zajedno sa međunarodnim partnerima, bili smo i ostali jasni sa Kosovom, da to moraju da sprovedu jer neuspeh u tome imaće posledice - rekao je on, a preneo portal Kosovo onlajn.

Stano je rekao da je napredak u primeni ovih sporazuma direktno vezan za napredak Beograda i Prištine na putu ka članstvu u EU.

Kurir.rs / Kosovo onlajn

Bonus video:

10:58 NE BI IMALI 90 ODSTO PROBLEMA NA KOSOVU DA JE FORMIRANA ZSO! Stručnjaci tvrde: Pokušavaju da zaokruže ono što su davno zacrtali