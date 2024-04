ODLAGANJE GLASANJA O PRIJEMU KOSOVA U SAVET EVROPE NAJBOLJE PRIVREMENO REŠENJE ZA SRBIJU! Žestoka diplomatska borba do 16. maja

Posle skandaloznog glasanja poslanika Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, diplomatska borba Srbije da spreči članstvo tzv. države Kosovo u ovu organizaciju usmerena je na skidanje te tačke s dnevnog reda sastanka Komiteta ministara Saveta Evrope, koji u konačnici donosi ovu odluku. Ukoliko bi srpska diplomatija do 16. maja, kada zaseda Komitet ministara, uspela da odloži prijem Prištine u Savet Evrope, to bi u ovoj izuzetno složenoj situaciji po Srbiju bilo najbolje privremeno rešenje, jer je vreme naš saveznik, a neprijatelj zapadnih sila, koje inače stoje iza projekta uguravanja Kosova u međunarodne organizacije, ocenjuju sagovornici Kurira.

Naša prednost

Bivši diplomata Vladislav Jovanović kaže za Kurir da bi odlaganje te odluke za nas bilo povoljno.

foto: Dragan Kadić

- Vreme je naš potencijalni saveznik, jer je sadašnjost u ovoj situaciji naš neprijatelj. Ako bude moglo da se odloži makar za tri meseca, pola godine ili godinu, to bi zaslužilo podršku, pod uslovom da to ne pretpostavi naše dalje odstupanje u pogledu drugih stvari. Teško je proceniti hoće li se to dogoditi, jer pre svega zavisi od procene Zapada da li mu pritisci s tri strane na Srbiju donose više koristi ili štete. Jer oni hoće nas da pacifikuju i dobiju na svoju stranu, ali prekomerna upotreba pritisaka može biti kontraproduktivna, pa vode računa da nas ne bace na drugu stranu. Pošto smo mi svoji, neopredeljeni i nezavisni, oni žele da nas dobiju, ali ne i da nas izgube. To je naša snaga, a njihova slabost. Ubrzano se konstituiše poredak naspram njihovog i njegovi nosioci, Kina, Indija, Rusija, Brazil, sve češće se pojavljuju kao osporivači Zapada po raznim međunarodnim pitanjima. Zapad veoma vodi računa o tome, mada glasno o tome ne govore - objašnjava Jovanović.

Rajko Petrović iz Instituta za evropske studije ocenjuje za Kurir da bi Francuska i Italija mogle da odigraju presudnu ulogu u odlaganju konačne odluke.

foto: Kurir televizija

- Odlaganje glasanja bi svakako bilo najbolje privremeno rešenje za našu zemlju u ovom trenutku, jer je izvesno da bi rezultat tog glasanja bio nepovoljan po naše pozicije. Francuska i Italija bi zaista mogle imati dovoljno kapaciteta da poguraju priču o odlaganju sednice, ali nisam siguran da imaju dovoljno volje, želje, ali i manevarskog prostora da to učine. Raduje to što je među italijanskim predstavnicima u Savetu Evrope bilo onih koji su glasali protiv predloga dokumenta o prijemu tzv. države Kosovo u Savet Evrope - napominje naš sagovornik.

Uslovi

I stalna predstavnica Srbije pri Savetu Evrope Suzana Grubješić smatra da postoji šansa da se prijem Prištine odloži i objašnjava da se ona ukazala nakon posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića francuskom predsedniku Emanuelu Makronu.

foto: Vladimir Šporčić

- Da li će se ovo mišljenje, koje je PSSE usvojila, naći na dnevnom redu ministarskog sastanka, nešto je o čemu sada ne mogu da govorim zato što se pre zasedanja PSSE pojavila šansa koju smo stekli našim aktivizmom, mislim na celu državu, na predsednika, na Ministarstvo spoljnih poslova, na nas ovde, na čitavu diplomatsku mrežu, da se prijem Kosova u Savet Evrope odloži, da se ta tačka ne nađe na dnevnom redu Komiteta ministara... Uz Francusku je Italija, prema informacijama koje imam, takođe voljna da se prijem Kosova u Savet Evrope odloži, odnosno da Kosovo mora da ispuni i preostala dva uslova pre nego što se razmišlja o prijemu u organizaciju - izjavila je ona za RTS.

Naglasivši da su u inicijalnom izveštaju Dore Bakojani bila tri uslova koje Priština mora da ispuni, Grubješićeva je podsetila da je ona promenila mišljenje i opredelila se za jedan uslov koji je ispunjen - vraćanje posle osam godina zemljišta manastiru Visoki Dečani.

- Ali ostao je najbitniji uslov - formiranje ZSO. To je uslov, to je i naš stav bez koga Kosovo ne može da razmišlja o prijemu. Takav naš stav deli još jedna grupa zemalja, ali najbitnije je da taj stav podele i Francuska i zemlje Kvinte, jer su one najmoćnije i uglavnom odlučuju o svemu, pa i o prijemu novih članica u Savet Evrope - objasnila je Grubješićeva.

Korak do konačne odluke Na redu glasovi ministara i ambasadora Parlamentarna skupština Saveta Evrope u utorak uveče priredila je sramni događaj koji predstavlja presedan u međunarodnom pravu i čin gaženja svih pravila te organizacije. Sa 131 glasom za, 29 protiv i 11 uzdržanih PSSE je dala zeleno svetlo za članstvo tzv. države Kosovo. Ovakvo glasanje poslanika PSSE proizvelo je preporuku za Komitet ministara spoljnih poslova, koji je sastavljen od ministara spoljnih poslova svake države članice ili njihovih stalnih diplomatskih predstavnika u Strazburu. To telo Saveta Evrope donosi konačnu odluku, i to dvotrećinskom većinom ministara ili ambasadora koji ih predstavljaju i koji su prisutni u trenutku glasanja. Sastanak Komiteta ministara trebalo bi da bude održan od 16. do 17. maja u Strazburu.