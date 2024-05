ANA BRNABIĆ RAZGOVARALA SA OLIVEROM VARHEJIEM: Strateški prioritet Srbije punopravno članstvo u EU (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejiem. Na početku sastanka komesar Varheji čestitao je predsednici Brnabić stupanje na novu dužnost i poželeo uspeha u daljem radu. Takođe, izrazio je zahvalnost na odličnoj saradnji u prethodnom mandatu.

Predsednica Skupštine je istakla da će se i tokom ovog mandata zalagati za jačanje institucija i demokratskih principa u Srbiji. Nastavićemo da radimo na reformama i posvetićemo najveću moguću pažnju usaglašavanju nacionalne regulative sa evropskim zakonima, istakla je Brnabić.

foto: Peđa Vučković

Komesar Varheji je čestitao predsednici na postignutom dogovoru povodom primena preporuka ODIHR-a, kao i razgovora koji se vode sa svim poslaničkim grupama i Radnom grupom Vlade Srbije u cilju unapređenja izbornih procesa i jačanja demokratije u Srbiji.

foto: Peđa Vučković

On je izrazio nadu da će se ove godine otvoriti treći klaster. Brnabić je rekla da bi to bio veliki napredak i zahvalila se Varheiju na podršci strukturalnim reformama, ističući da su one suštinski važne za brži razvoj Srbije.

1 / 6 Foto: Peđa Vučković

Na kraju sastanka predsednica Skupštine je istakla da je strateški prioritet Srbije punopravno članstvo u EU i da će u narednom periodu raditi na unapređenju parlamentarne saradnju sa zemljama u regionu.

Varheji je potvrdio svoju podršku i istakao uverenje da će se nastaviti sa sprovođenjem reformi u oblasti vladavine prava i veće usklađenost u spoljnoj politici sa Briselom.

Bonus video:

04:48 Ana Brnabić