NE MOŽEMO DA SE SKLONIMO, IZA NAS JE SRBIJA: Vučić izneo detalje teške diplomatske borbe u Njujorku! NEĆE NAM UZETI OBRAZ I ČAST

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Njujorka, uoči sutrašnjeg glasanja o rezoluciji o Srebrenici.

Vučić je rekao da su vesti lošije nego što su bile prethodnih dana.

- Ogroman je pritisak na mnoge zemlje, a nisu svi junaci niti imaju takav interes, već ustuknu pred pretnjama iz Nemačke i drugog ešalona američke politike. Naše je da se borimo, dajemo sve od sebe - rekao je on.

Predsednik podseća da je danas održan panel na kom su govorile žrtve rata u BiH.

- To je prvi put urađeno, ne znam zašto nismo to radili prethodnih decenija. Ljudi su govorili o tome pred očima celog sveta. Bilo je 36 predstavnika zemalja iz celog sveta. Sutra je 23. maj, nije Vidovdan, ali je za nas kao narod sutra Vidovdan. Sutra će se sve videti, sve će biti jasno. Ko se nije uplašio, ko je ostao na strani pravde. Ko će reći da je to radio zbog istine, o strašnim zločinima u Srebrenici, samo ništa više... Pritom će da nas obmanjuju - kaže Vučić.

Dodaje da se o individualnoj odgovornosti govori na osnovu odluka sudova, i da o tome govore tužioci i pravnici.

- Svi koji su trebali da odgovaraju su odgovarali. Šta je smisao sadašnje rezolucije? Meni je jasno da nije reč o pitanju individualne krivične odgovornosti. Oni su se prvo borili da individualna krivična odgovornost postoji samo na jednoj strani, da nas okrive za rat. Drugog obrazloženja nema, sve što pričaju je licemerje i neistina - rekao je predsednik.

Vučić ističe da je tužan kada vidi kako pritisci deluju na zemlje koje su i veće od Srbije, i koje su se uplašile kada ih neko pozove i podigne ton.

- Jednu zemlju sasvim sigurno ne mogu da pritisnu, i ne mogu da joj promene stav. Ime te zemlje je Srbija. Ja imam samo tremu i strah hoću li moći da odgovorim, onako kako naš ujedinjeni narod očekuje. Nikada se Srbi nisu tako ujedinili kao danas. Hvala im na tome, mislili su da će da nas unize, a vinuli smo se u visine. Mnogo je ljudi ovde koji su radili, zaboravili su na svoje porodice i decu, radili su danonoćno... Radili su 24 sata, i hvala njima na tome - kaže on.

Predsednik je rekao da sutra moramo pokazati čvrstinu i hrabrost, i da će ponosno zastupati Srbiju.

- Ugled Srbije ćemo podići na mnogo viši nivo. Ne sanjate koliko zemalja se danas izvinjavalo... To su njihovi izgovori, a mi izgovora nemamo, nemamo kud da se sklonimo, iza nas je samo Srbija - kazao je Vučić.

Dodaje da je šef srpske stalne misije u UN razgovarao sa nemačkim predstavnicima, i da je odgovor da "ćemo dobiti rezoluciju, i to nam je to".

- Ovo je u političkom smislu najteži dan, u smislu ucena i pritisaka. Vidite kako vam neko obećava jedno, a posle velikih pritisaka menjaju svoj stav, i dalje vam govoreći da ste za sve u pravu. U tom smislu je najteži dan - rekao je predsednik.

Vučić je jasno rekao da je Kina ozbiljna zemlja, i da nema sumnje da će glasati protiv rezolucije.

- To je za nas najvažnija vest. Hvala predsedniku Siju, ja sam jutros oko 5 ili 6 ujutru završio večeru sa kineskim predstavnikom. Oni nam pomažu i oko drugih pitanja i drugih stvari, i mnogo im hvala na tome - kazao je on.

Ne mogu da nam uzmu obraz i čast, sutra ćemo to pokazati, dodaje predsednik.

- Samo brinem da li sam dorastao zadatku, uvek će nešto nedostajati. Ali da mi ljudi ne zamere, borićemo se. Naš narod će biti ponosan - rekao je predsednik Vučić u telefonskom uključenju za "Informer".