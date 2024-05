HRVATSKA NA PROTIVUSTAVAN NAČIN BILA KOSPONZOR REZOLUCIJE! Milanović tvrdi da je proces odrađen njemu iza leđa

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je da je Hrvatska na protivustavan način bila kosponzor rezolucije o Srebrenici, jer je proces odrađen njemu iza leđa.

- To su odluke koje se ne smeju po Ustavu donositi bez predsednika Hrvatske. To je protivustavno ponašanje, a (premijer Andrej) Plenković to radi jer za njega još nema posledica - rekao je Milanović novinarima.

On je naveo da hrvatska diplomatija mogla tako da učestvuje u promociji kao izvorni autor inicijative o tome da se ne prizna Holokaust.

- To je ozbiljna tema za još ozbiljniji razgovor i sastanak. Pisao sam Plenkoviću, on će to verovatno poreći i neće odgovoriti - rekao je Milanović.

Generalna skupština UN usvojila je u četvrtak rezoluciju o Srebrenici za koju su glasale 84 države, 87 je bilo protiv i uzdržano, dok 22 zemlje nisu glasale.

Kurir.rs/RTRS