"IMAMO KONKRETAN PLAN ZA BEOGRAD, REALIZUJEMO VELIKE PLANOVE" Gosti jutarnjeg programa diskutuju: Šta se može očekivati 2. juna?

U ponoć počinje predizborna tišina. Podsetićemo da je 48 sati pre glasanja, kao i na sam dan glasanja, zabranjeno objavljivanje procene rezultata izbora, javno predstavljanje kandidata i predizbornih programa i pozivanje birača da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene liste, preko medija i na javnim skupovima.

A koliko je ishod ovih izbora neizvestan, zašto se samo tri dana pred izbore još više razbuktava sukob u delu opozicijekoje teme su obeležile ovu predizbornu kampanju, gde se umesto političkih programa i platformi čula samo kritika vlasti i vladajuće koalicie i kakve su poruke?

Odgovore na ova pitanja dali su gosti jutarnjeg programa "Redakcija" na Kurri televiziji, predsednik Pokreta "Za sve moje ljude" i nosilac liste "Za zeleni Beograd-Kad ako ne sad" Dejan Žujović, potom predsednik opštine Stari grad i član Glavnog odbora SNS-a Radoslav Marjanović i predsednik Gradjanskog demokratskog foruma Zoran Vuletić.

Marjanović je odgonentuo zbog čega se u ovoj kampanji najmanje pričalo o lokalnim problemima:

- Sa strane SNS-a se pričalo i o konkretnim projektima i rešenjima u gradu Beograda, nije bila u fokusu samo globalna politika. Ako uzmemo u obzir šta se dešava u svetu, da smo imali situaciju da je neko želeo da nam stavi žig genocidnog naroda, onda naravno da će to biti glavna tema. Pogotovo jer imamo aktere na našoj političkoj sceni koji praktično zastupaju iste interese koje su sponzorisale Rezoluciju u UN. Zahvaljujući našem predsedniku, više je bilo država koje su bile protiv ili uzdržane od pomenute Rezolucije. Pomenuo bih da je opozicija nakon decembarskih izbora pokušala da internacionalizuje problem lokalnih izbora u Beogradu. Mi smo se ipak trudili da izađemo sa konkretnim rešenjima i planovima za konkretne probleme, pa smo spomenuli izgradnju metroa, jer je to jedna od najvažnijih tema u gradu. Za razliku od opozicije, mi bismo da završilo to što smo započeli.

Potom je Marjanović rekao šta može da se očekuje drugog juna, kao i to da li će više ili manje ljudi izaći u odnosu na decembarske izbore:

- Drugog juna se može očekivati, kao i svakog izbornog dana u Srbiji, da će stranke pozivati svoje sigurne glasove, članove, jer je to važno za budućnost našeg grada. Ne bavim se analitikom koliko će ljudi izaći, nama je važno da program koji imamo za Stari grad da realizujemo, tu mislim na izgradnju velikog parka na Dorćolu, da širimo garaže, obnavljamo fasade... Za to se mi zalažemo i pozivamo građane da izađu zbog toga, danas su i veće plate nekog ikada, 550.000 građana više radi nego što je to bio slučaj pre deset godina.

Zujović je odgovorio Marjanoviću, te izneo svoju perspektivu:

- Da, ali imamo više socijalnih slučajeva nego ikada. Primer, veće su plate, a infostan vam daje 30% subvencija na mesečne troškove jednoj porodici ukoliko su mesečna primanja svega 8.000 dinara. Naš plan je 100% subvencija svakom građaninu koji je socijalno ugrožen. To je moguće jer su toliko par izvukli, samo kada bi to cviknuo makazama, svako bi mogao da ima 100% subvencija.

Vuletić je odgonetnuo kakva očekivanja ima za drugi jun:

- Ne bih ulazio u detaljnu analizu rezultata. Građani neka sami razmisle zbog čega će da padaju u nesvest kada odu u katastar i naredne četiri godine, zbog čega će imati strah pri ulasku u svaki tramvaj ili autobus u Beogradu, zbog čega će biti i dalje zapušteni parkovi, zbog čega će sve biti zapušteno. Neka se pitaju o korupciji od portira do najvišeg vrha.

