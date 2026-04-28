Član hrvatske demokratske zajednice i hrvatski evroposlanik Tomislav Sokol gostovao je na blokaderskoj N1, gde je iskoristio priliku da ponovo pokaže svoju mržnju prema Srbiji i njenom narodu, pozivajući na potpuno uništenje i izolaciju Srbije!

Sokol je izneo niz optužbi na račun Srbije, njenog naroda i predsednika Aleksandra Vučića, a blokaderska N1 je poslužila kao sredstvo za izražavanje najoštrije politike usmerene protiv Srbije.

- Moj stav za Srbiju je isti već godinama. Ja govorim istu stvar, da je politika popuštanja Srbiji promašaj, da je Srbija glavni izvor nestabilnosti cele jugoistočne Evrope i da je treba žešće sankcionisati nego što je bilo do sada. U srpskim medijima u Crnoj Gori sam posebno aktivan i sve vreme govorim o opasnosti velikosrpske politike potpomognute od Srpske pravoslavne crkve, koja pokušava preuzeti kontrolu nad Crnom Gorom. Ja to ponavljam godinama, Srbija je glavni uzrok nestabilnosti, velikosrpska ideologija u Srbiji nije doživela poraz, ona je sada jača neko ikada. Ova Vlada je više velikosrpski orijentisana od Miloševićeve - rekao je Sokol.

Kako je naveo, vlast u Srbiji, a i celo raspoloženje u srpskom društvu je takvo da je srpsko društvo bliže liniji četničke ideologije, nego što je to bilo krajem osamdesetih godina.

- Srbija je problem, treba joj suspendovati sva evropska sredstva dok se tamo neke stvari ne promene. Oko Srbije treba se stvori jedan sanitarni kordon, ne samo oko Vučiča, nego oko svih velikosrpskih opcija koje dolaze. Treba ih izolovati i učiniti sve da se što više organiči njihova opasna politika koja pravi problem u celom području. Srbija paralelno šuruje sa Rusima, širi veliku srpsku ideologiju na Crnu Goru i ne želi priznati Kosovo, samo čeka da se promene okolnosti pa da se oni na Kosovo vrate silom - rekao je Sokol.