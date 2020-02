ONI SU PRESUDILI SEBI ZBOG LIHVARA: Kada nisu više mogli da izdrže pretnje i pritisak, dizali su ruku na sebe

Iako se zvanično i po zakonu, kreditiranjem mogu baviti samo banke, pozajmice od dobrostojećih "poznanika", ili dobropoznato zelenašenje su jedan od najčešćih načina snalaženja kada se neko nađe u novčanim teškoćama..

Iako za ovu rabotu zakon propisuje kaznu i do deset godina zatvora, to nimalo ne sprečava mnoge da se bave tim vidom kriminala, ali se pozajmljivanje novca pod visokom kamatom često završava tragično, nekada po one koji su novac pozajmili, a nekad i za same zelenaše. f

Ovo su neki od primera koji pokazuju da sa pozajmljivanjem novca treba biti veoma oprezan.

Dejan Tošić: UBIO SE U ŠTALI Sportski radnik Dejan Tošić iz Žagubice obesio se 2. februara zbog zelenaških dugova u štali u sklopu rodne kuće u Suvom Dolu. Nesrećni čovek navodno je dugi niz godina bio bankar, ali je u tešku finansijsku situaciju zapao kada je ostao bez posla. foto: Printscreen Istražitelji veruju da su upravo to bili motivi da podigne ruku na sebe. Navodno, pre nego što se ubio, napisao je porodici oproštajno pismo. U njemu je naveo da više nije mogao da izdrži pritisak zelenaša kojima je dugovao novac, a koji su ga opsedali. Policija, prema nezvaničnim informacijama, i dalje proverava te navode.

Zoran Bogdanović: OSTAVIO OPROŠTAJNO PISMO I OBESIO SE NA TERASI Zoran Bogdanović iz Drmna kod Požarevca ubio se 2017. godine na Vidovdan i ostavio oproštajno pismo, navodeći da ne može više da izdrži pritisak zelenaša kojima je dugovao novac. Nesrećni čovek je u potresnoj poruci napisao da se izvinjava porodici i prijateljima, kao i supruzi, koja je u tom momentu bila na veštačkoj oplodnji. foto: Privatna Arhiva - Od jednog čoveka je pozajmio 1.050 evra, a vratio 2.700, ali je ovaj zahtevao još 12.000. Drugi mu je dao 500, dobio nazad 2.740, ali je tražio još 3.000 evra. To znači da je Zoran ukupno uzeo 1.550, vratio 5.440, ali su mu tražili još 15.000 - kazao je izvor iz istrage u to vreme. Zelenaši su Zoranu pretili kako će nauditi njemu, majci i supruzi, a budući da on nije video izlaz, obesio se na terasi.

Zoran Veselinović: PUCAO IZ PIŠTOLJA U GLAVU foto: Jelena Rafailović Zoran Veselinović (53), radnik obezbeđenja „Laste“, ubio se 2008. godine zbog pretnji zelenaša. On je u oproštajnom pismu naveo da su njemu i porodici mesecima pretili smrću ljudi od kojih je uzeo novac, pa da je morao da im preda sve pare koje je imao. Veselinović je sebi u glavu pucao iz službenog pištolja na radnom mestu, u portirnici preduzeća, a u posebnom pismu, koje je ostavio kolegama, zamolio ih je da pomognu njegovoj porodici. Sumnjalo se da je on zapravo bio garant prijatelju koji je pozajmljivao novac od zelenaša, a kada prijatelj nije mogao da izmiri dug, ucenjivači su počeli da progone i Zorana. On je, prema pisanju medija, najpre dao svu ušteđevinu koju je imao od prodaje stana, onda je počeo da se zadužuje kod prijatelja i da podiže kredite.

Oni su presudili kamatašima:

Ubio zelenaša u Šapcu foto: Printscreen Dragomir T. (68) iz Šapca je 28. novembra 2018. nasmrt izbo Miloša Bogojevića (52) u njegovom stanu u Ulici vojvode Mišića u Šapcu, posle čega je odmah pozvao policiju i priznao zločin. Navodno, Dragomir je došao u Bogojevićev stan na petom spratu zgrade, a pola sata kasnije je počinio jezivo ubistvo. Bogojević je navodno bio poznati šabački zelenaš, a Dragomir je od njega pozajmio novac na kamatu. Navodno, Bogojević je žrtvi često pretio i pritiskao ga. Dragomir je te pretnje više puta prijavljivao policiji, a prema istrazi, pretio mu je i da će mu pobiti porodicu.

Žandarm presudio lihvarima Žandarm Aleksandar Krstić osuđen je na 40 godina zatvora jer je u julu 2013. ubio Jagodince Srđana Tomića i Aleksandra Nedeljkovića. Krstić je bio optužen da je 14. jula ubio Tomića i Nedeljkovića u okolini Kraljeva jer im je dugovao više od 5.000 evra. Prema optužnici, on je namamio Jagodince, ubio ih i sa saučesnikom Goranom Dabićem prebacio leševe u zadnji deo Srđanovog automobila, pa mu je supruga Ivana Radivojević donela ćebe, šatorsko krilo i kanticu benzina kako bi zapalili kola kod sela Ratkovići, nedaleko od Rekovca. Dabić je osuđen na devet godina zatvora, a Radivojevićeva na dve i po.

(Kurir.rs)

Kurir