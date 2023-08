ČEKAJ, OVO NISU NAŠI! Cerska bitka počela slučajnim susretom, JEDNA STVAR ODALA AUSTROUGARE: Srbi savladali BROJNIJE protivnike

19. avgusta navršilo se 109 godina od Cerske bitke i velike pobede srpske vojske u Prvom Svetskom ratu.

Ostaće zauvek zabeleženo da je pobeda Srbije u Cerskoj bici, prva pobeda neke vojske u Prvom svetskom ratu.

Međutim, jednako su zapažene srpske pobede u različitim ratovima, izvojevane na Mišaru u Prvom srpskom ustanku, kao i na Šumatovcu u Srpsko-turskom ratu.

foto: MUP Srbije

Gost "Pulsa Srbije" je istoričar Miloje Pršić, a prvo je započeo priču o samom početku sukoba, pa je rekao da Srbi nisu imali resurse za rat, te su hteli da ga izbegnu:

- Prvi svetski rat su započele Nemačka i Austrougarska, međunarodna komisija u Versaju su dodali da je i Bugarska krivac za izbijanje rata. Uzrok Prvog svetskog rata su zahtevi velikih sila za raspodelu kolonija i teritorija po svetu. Tada je Velika Britanija kontrolisala jednu četvrtinu čovečanstva, Francuska je kontrolisala preko 50 miliona kvadratnih kilometara, a Nemačka tek 3.5 miliona kvadratnih kilometara. Nezadovoljni takvom raspodelom teritorija, trebalo je naći nekog krivca, čekao se fitilj da dođe do prvog rata - započeo je Prišić, pa nastavio:

- Nakon čina u Sarajevu i ultimatuma Srbiji, Srbija pokušava da izbegne rat na sve moguće načine. Nismo imali dovoljno vojnika, naoružanja, odeće, hrane... Sve to pogoduje agresoru da se napravi agresija kada je zemlja u krizi. Dve godine pre toga smo ratovali, znači 1912. i 1913. godine, ni zemlja nije stigla da se obradi, a Srbija je poljoprivredna zemlja, naravno da je tada bila kriza.

Da podsetimo, Austrougari su tada imali oko 55 miliona stanovnika, a prvom mobilisanje je bilo za oko 5.5 miliona ljudi, što je bilo više nego celo srpsko stanovništvo

Potom je ispričao kako je došlo do bitke na Ceru:

- To nije planirala borba, već susretna. Srpski izviđači su uočili vatru neku sa onim kupama od naoružanja, dok su vojnici čaprkali porcijama, naši izviđači su rekli "nisu ovo naši, vidi plava uniforma" i tako je došlo do te bitke. Dakle, iznenadna borba u susretu. Od tog 16-og noću do 19-og sve vri. Stepa Stepanović izuzetno vodi operaciju. On je konjačku diviziju poslao u prodor, a ona je napravila enormne rezultate. Bukvalno je došla pred Drinu, što je bilo izuzetno opasno. Tu su sačekali malo, zarobili nekoliko topova i vojnika. Ono što se desilo na Ceru je ep u istoriji.

