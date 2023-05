"KURTI NEMA NAMERU DA PRESTANE, UPRKOS OSUDAMA VAŠINGTONA!" Stručnjaci: Postavili smo granicu, ako je pređu, biće odgovora (VIDEO)

Na severu Kosmeta danas je došlo do eskalacije kada su se Srbi u sedam sati ujutru okupili ispred opština gde su ih dočekali pripadnici KFOR-a, kao i tzv. kosovske policije.

Kfor je dao garancije, ali nije zaštitio građane, pa je u Zvečanu čak 52 Srbina zatražilo lekarsku pomoć zbog povreda.

U Leposaviću i Zubinom Potoku nije bilo tenzija, građani su se razišli i najavili novo okupljanje za sutra.

Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer, nakon sastanka ambasadora zemalja Kvinte sa premijerom Aljbinom Kurtijem, predlaže da novoizabrani gradonačelnici opština na severu kratkoročno ne rade iz opštinskih zgrada.

O eskalaciji tenzija na severu Kosova, gosti "Usijanja" su Zoran Milivojević, diplomata i ambasador u penziji i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost.

Milivojević je rekao da Kurti nema nameru da promeni svoju politiku uprkos najoštrijim osudama Vašingtona.

- Situacija je već eksalirala i izgubljeni su mehanizmi kontrole. Odvijanje situacije zavisi od onih koji su najodgovorniji, a to je taj deo Međunarodne Zajednice koji je u okviru KFOR-a. Vinovnik ovoga je politika Prištine, politika Kurtija otkad je došao na vlast. Kurti nema nameru da promeni svoj stav i politiku, ignoriše čak i Vašington. I to u situaciji kada smo imali najtvrđe i najoštrije reakcije Vašingtona na nasilno preuzimanje zgrada Opština u prethodna dva dana. To je politički akt koji pokazuje dve stvari - započeo je Milivojević, pa nastavio sa obrazloženjem:

-Prva je da je Kurti odlučan da nastavi sa ovom politikom i primenom sile, uz rizik dalje eksalacije. Druga je da postoje različite nijanse i pristupi u Zapadnoj alijansi. To potvrđuje ono što smo ranije naslućivali, a sada se pokazuje da ima podršku pojedinih struktura na Zapadu, ali da to nije do kraja Vašington. Meni to liči na Berlin, London. Video sam intervuje Bodo Vebera o Slobodnoj Evropi gde je vrlo jasno rekao da se ide u susret Srbiji. Dakle, Kurti ne radi to sam već uz podršku Zapadnih centara moći.

Obrknežev je rekao da SAD drži svoje stavove pri Kosovu.

- Svim tim incidentima pokušavaju da provociraju Srbe, da njihov potez bude okidač za samu intervenciju. Imamo situaciju gde su SAD priznale izbore, iako je izlaznost bila 3 procenata. Imali smo tedenciju, očekivali smo da će SAD promeniti način retorike po pitanju KiM, ali priznavanje izbora nam govori da SAD drži stari stav kako bi postigli krajni cilj, a to je da Kosovo bude u potpunosti nezavisno. Videli smo da je KFOR taj koji štiti albansku starnu, iako je trebalo da štite Srbe od albanskih terorista.

Obrknežev je rekao da je Srbija povukla crvenu liniju koja, ukoliko se pređe, može izazvati odgovor velikih razmera:

- Mislim da su ovom momentu naše snage povukle određenu crvenu liniju, a ako se ona prekrši da će odgovor biti velikih razmera. Smatram da su u Evropi i SAD svesni da smo spremni da odbranim svoj narod na severu Kosova. Kada pričamo o zvaničnicima SAD i Evrope, nije dovoljno da oni samo nešto kažu, već da to sprovedu u delo. Ako su mogli da sprovedu u delo sve ovo što se zbiva na prostorima Kosova i Metohije, valjda imaju i moć da kažu da se povuku pripadnici ROSA jedinice.

