OBELEŽENA SLAVA SEVERNE MITROVICE Terzić: Najvažnije da budemo saborni u čuvanju srpstva na KiM

Severna Mitrovica obeležila je danas gradsku slavu Svetog Dimitrija. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Miloš Terzić čestitao je svim građanima gradsku slavu, kao i svim Srbima na Kosovu koji danas slave.

"Svi naši sunarodnici koji su se danas okupili ovde na liturgiji, ali i svi naši sunarodnici širom Kosova i Metohije koji danas obeležavaju krsnu slavu predstavljaju bedem odbrane srpskih državnih, nacionalnih i duhovnih vrednosti na Kosovu i Metohiji. Danas u ovim teškim vremenima nam je najvažnije da imamo jedinstvo, da budemo saborni, udruženi kako bismo još odlučnije i energičnije branili i čuvali srpstvo na Kosovu i Metohiji", poručio je Terzić.

Kako kaže, srpski narod sa Kosova i Metohije najbolje zna koliko će ta borba u budućnosti biti lakša ukoliko budu negovali duhovnost i poštovali tradiciju.

Navodeći da je Srpska pravoslavna crkva temelj srpskog nacionalnog identiteta, Terzić ukazuje da je kroz vekove uvek bila u funkciji čuvanja srpskog nacionalnog identiteta.

"Srpska država, srpski predsednik Aleksandar Vučić, Vlada Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju će uvek biti uz naš narod na KiM, uvek ćemo pružati svu moguću pomoć i u institucionalnom i materijalnom smislu i neka nam molitve našeg sveštenstva upućene na današnji dan sa Kosova i Metohije pomognu da prevaziđemo iskušenja sa kojima se suočavamo pre svega zbog antisrpske politike koja se vodi iz Prištine uz prećutnu podršku međunarodne zajednice", naveo je.

Odao je počast svim palim herojima do današnjeg dana za, kako kaže, srpstvo na Kosovu.

"Tu pre svega mislim na Stefana, Bojana i Igora koji su podneli najveću žrtvu i dali svoje živote. Veliku žrtvu su podnele njihove porodice, njihova deca i mi u tom bolu sa njima saučestvujemo, ali sam siguran da će njihova žrtva kroz vekove predstavljati putokaz za sve buduće generacije Srba koje će nas voditi ka slobodi, ali i ka jednog dana velikoj političkoj borbi srpskog naroda na KiM što je nasušna potreba Srba u ovom veku i neka nam Sveti Dimitrije, zaštitnik Kosovske Mitrovice pomogne", kazao je Terzić.

Predsednik Privremenog organa Opštine Kosovska Mitrovica Ivan Zaporožac čestitao je slavu građanima i izrazio nadu da će i buduća pokoljenja nastaviti da obeležavaju Svetog Dimitrija na svojim ognjištima.

"U teškim vremenima naš narod se uvek okupljao oko crkve tu je tražio da se složi, da se moli i nikada nije gubio nadu u volju božju. Dakle i danas proslavljamo našu gradsku slavu Svetog Dimitrija ne gubimo nadu da će Bog, Sveti Sava i naš zaštitnik Sveti Dimitrije da nam pomognu da u budućnosti živimo u miru, slozi i da ovaj narod ovde opstane. Svim sugrađanima poželeo bih srećan praznik , da ga slavimo u zdravlju, veselju i miru još mnogo godina i što ne reći, da ovde naša deca naši unučići i sva pokolenja u ovoj crkvi, u ovom gradu proslavljaju Svetog Dimitrija", rekao je Zaporožac.

Nakon služenja liturgije u Hramu Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici episkop raško-prizrenski Teodosije presekao je slavski kolač, i pozvao okupljene sugrađane da učestvuju u tradicionalnom lomljenju česnice u potrazi za zlatnikom. Dukat je izvukao Srđan Dujović.

On je rekao da je to za njega veoma značajno.

"Okupili smo se da proslavimo božjeg ugodnika i zaštitnika koji nam daje snagu da istrajemo u ovim teškim vremenima na Kosovu i Metohiji. I verujte da je božiji blagoslov veliki kao nikada do sada, što nas više gaze, to smo duhovno jači. Znači mi mnogo što sam ja izvukao, smatram da je to blagoslov božiji za ceo narod, ne za mene lično. Hrist nam daje snagu da istrajemo u ovim teškim trenucima i jedino sa Hristom možemo da opstanemo na Kosovu i Metohiji", rekao je Dujović.

Zbog lošeg vremena, obimnih padavina od ranog jutra, sveštenstvo je poručilo da litije kroz grad ovoga puta neće biti. Vernici sabrani u crkvi, pozvani su na svečani slavski ručak u gostoprimnici pri Hramu Svetog Dimitrija.

