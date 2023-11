POČINJE GRADNJA KUĆA ZA DVE SRPSKE PORODICE IZ LEPOSAVIĆA: Obezbeđena sredstva za izgradnju novih kuća za Rakićeviće i Vuloviće

Predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju Borislav Tajić i Jelena Stojković i predsednik Privremenog organa Opštine Leposavić Zoran Todić obišli su danas porodice Rakićević i Vulović. Tom prilikom saopštili su im lepe vesti o početku izgradnje kuća za ove višečlane porodice.

Sedmočlana porodica Rakićević iz sela Vuče, u zaseoku Čitlučane, sa radošću je dočekala goste. Ljubiša Rakićević istakao je da je ova pridošla pomoć za njegovu porodicu nemerljiva.

"Mnogo nam znači i zahvalni smo Kancelariji za Kosovo i Metohiju što su nam izašli u susret i napravili taj objekat. Šta drugo da kažem, beskrajno smo zahvalni. Sami ne bi mogli da se izborimo nikako, jer nemamo sredstava da sami napravimo i finansiramo", rekao je Rakićević.

Njegova ćerka Jelena kazala je da je svaka pomoć dobrodošla.

"Pre svega da se zahvalim predsedniku Todiću i predstavnicima Kancelarije za Kosovo i Metohiju koji su pomogli našoj sedmočlanoj porodici koja je odlučila da ostane na KiM, da naš život nastavimo ovde uprkos teškim vremenima koja su, nažalost, zadesila naš narod. Pomoć je dobrodošla, svaka pomoć.Nije mala stvar da vam neko izgradi porodični dom u kome ćemo nastaviti da živimo. Ja volim selo, volim seoski način života, a i nedostajali su mi moji", kazala je ona.

Tajić je rekao da je jedan od prioritetnih zadataka Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije da dopru do svakog doma.

„Da budemo u prilici da dođemo do porodica koje žive u lošim stambenim uslovima, višečlanih porodica pre svega, ali i porodica koje žive u obodnim naseljima, u ovom slučaju opštine Leposavić i da im na taj način pokažemo da ne mogu biti ni tako daleko, ni ostavljeni bez pomoći. To jeste naš prioritet i zadatak i na ovaj način, odlukom da se sedmočlanoj porodici Rakićević izgradi dom u Vuči, dom koji će predstavljati budućnost za ovu mladu porodicu koja je odlučila da živi ovde i pored drugih mogućnosti koje su se pružale, pomognemo im da ovde grade svoju budućnost. Nadamo se da ćemo vrlo brzo biti u prilici da ih posetimo i u novom domu“, poručio je on.

Takođe je istakao da je pored infrastrukturnih opremanja podjednako važno i građenje kuća i pomoć u građevinskom materijalu, što je deo programa koji se realizuje svake godine.

„Nadamo se da ćemo to i u budućnosti raditi zahvaljujući predstavnicima Mesne kancelarije, lokalne samouprave, njihovim predlozima. Danas smo bili ugošćeni ovde u toplom porodičnom okruženju i podelili sa njima zadovoljstvo što smo u jednoj skromnoj porodici, ja bih rekao jednoj pravoj porodici, bili u prilici da sa njima podelimo i zadovoljstvo oko izgradnje nove kuće, ali i jednu odluku da su oni čvrsto tu na svojim ognjištima i da ih ne može ništa pomeriti iz domova svojih predaka, njihovih domova. Nadamo se da ćemo i u budućnosti uspeti da ovu porodicu pomognemo i drugim vrstama pomoći, da je osnažimo. Mislim da ukupna odluka lokalne samouprave i Kancelarije za Kosovo i Metohiju će predstavljati nešto što će i na širem prostoru, danas opštine Leposavić, ali i u drugim sredinama na Kosovu i Metohiji, vratiti duh, osnažiti ih da u ovim zaista teškim vremenima kada smo suočeni sa mnogo pritisaka i provokacije, da to sve bude jedan podstrek da od borbi koje su nas do sad održale na prostoru Kosova i Metohije to tako bude i dalje“, rekao je Tajić.

Nakon posete ovoj porodici, predstavnici Kancelarije za KiM i Todić potpisali su ugovor sa Milanom Vulovićem o dodeli novčane pomoći od strane "Fonda dijaspore za maticu" za kupovinu zemljišta i građevinskog materijala neophodnog za izgradnju novog porodičnog doma.

Todić je nakon potpisivanja rekao da su posvećeni da pomognu svakom čoveku koji je rešen da ostane da živi na Kosovu.

„Danas smo zaista imali lep dan, pre svega za porodice Vulović i Rakićević koje smo obišli. Danas smo pristupili potpisivanju ovog vrednog ugovora o vrednoj donaciji sredstava za kupovinu građevinskog zemljišta za porodicu Vulović. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim Udruženju „Fond dijaspore za maticu“ koje je obezbedilo novac za kupovinu građevinskog zemljišta. Uz pomoć i saradnju sa Kancelarijom za KiM, danas smo se ovde dogovorili da obezbedimo novac za izgradnju jedne porodične kuće za porodicu Vulović. Ovo je još jedan dokaz da država Srbija brine o svom narodu koji je ostao da živi na KiM i tako ćemo nastaviti ubuduće, bez obzira na sve izazove i poteškoće sa kojima se suočava srpski narod. Podsetiću da smo veliki broj kuća i stanova izgradili u proteklom periodu za stanovnike naše opštine“, rekao je on i dodao da veruje da će ova porodica ubrzo dobiti nov porodični dom, i da će ubrzo uručiti i ključeve od novog doma.

Milan Vulović iz Donjeg Krnjina rekao je da im ova pomoć znači, jer on ima šestočlanu porodicu.

„Slažem se, dve lepe vesti. Sredstva za izgradnju placa i sredstva odobrena od strane Kancelarije za izgradnje kuće, a sredstva ćemo upravo za to i iskoristiti. Živimo u staroj porodičnoj kući, zaista nemamo tih osnovnih uslova za život, tako da je ovo zaista lepa vest. Ovo je jedan veliki podsticaj i stimulans od strane Vlade Srbije koja brine o svojim građanima na KiM, da ostanemo na ovim prostorima i dalje, da živimo i radimo i dalje“, rekao je on.

(Kosovo online)